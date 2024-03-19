［人事］ＪＡ共済連
ＪＡ共済連（４月１日付）
▽参事（ＪＡ支援企画部長）井上利満
▽参事兼新システム移行対策部長（参事）斉藤浩幸
▽内部監査部長（同部次長）川名秀樹
▽内部監査部次長（業務部次長兼業務管理室長）森山茂
▽内部監査部課長（東日本引受センター課長）小峰庸
▽リスク管理部長（同部次長）大平朋
▽リスク管理部次長（普及部農業・損害保障推進室長）石川雅嗣
▽リスク管理部運用リスク管理室長（農林中金全共連アセットマネジメント出向）森田良平
▽リスク管理部課長（開発部課長）榎本保史
▽法務・コンプライアンス統括部次長（業務部次長）大山雅史
▽法務・コンプライアンス統括部ＪＡコンプライアンス支援室長（総務部関連事業管理室長）小島弘
▽法務・コンプライアンス統括部課長（開発部課長）中田高志
▽経営企画部業務改革企画室長（県域強化連携部総合連携室長）須坂至博
▽経営企画部課長（総務部課長）松浦竜也
▽経営企画部課長（開発部課長）能見英邦
▽経営企画部課長（同部）小林哲朗
▽経営企画部課長（同部）大島健司
▽主計部課長（同部）仁木あや子
▽管理部長（同部次長）古谷和博
▽管理部次長（同部大阪管財室長）佐藤健朗
▽管理部管財室長（普及部関東・甲信越地区担当部長兼県域強化連携部次長）下平慶
▽管理部次長（普及部東北・北海道地区担当部長兼県域強化連携部次長）伊藤謙爾
▽管理部大阪管財室長（同室課長）高田賢治
▽管理部課長（不動産部課長）新井清
▽調査広報部長（同部次長）細川雅史
▽調査広報部次長（同部課長）玉川和敬
▽調査広報部課長（業務部課長）永田雄一
▽農業・地域活動支援部次長（ＪＡ支援企画部次長）谷貴浩
▽農業・地域活動支援部課長（普及部課長）服部秀保
▽秘書部次長（総務部課長）寺尾昌記
▽総務部長（秘書部次長）鈴木正和
▽総務部次長（普及部兼県域強化連携部次長）清水良一
▽総務部関連事業管理室長（同部次長）渡部亘
▽総務部課長（内部監査部課長）吉田修勝
▽総務部課長（西日本引受センター課長）南康晴
▽人事部次長（普及部中国・四国地区担当部長兼県域強化連携部次長）川村晃司
▽人事部課長（同部）福谷佳子
▽資金運用企画部長（証券運用部長）小林生太
▽資金運用企画部次長（債券・融資部課長）佐々木進
▽資金運用企画部課長（証券運用部課長）白石淳平
▽資金運用管理部課長（全共連アメリカ投資顧問出向）中筋茂男
▽証券運用部長（債券・融資部長）大江隆夫
▽証券運用部課長（全共連イギリス投資顧問出向）大森義弘
▽証券運用部課長（資金運用企画部）西本宗太郎
▽債券・融資部長（資金運用企画部次長）渡部浩典
▽債券・融資部クレジット投資室長（不動産部次長兼施設計画管理室長）小野寺雅也
▽債券・融資部課長（同部）黒田卓志
▽長期資産運用部長（不動産部長）角田健明
▽長期資産運用部次長（債券・融資部投資金融室長）上坂昇
▽長期資産運用部不動産管理室長（不動産部次長）井出浩司
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）石元秀和
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）鳥山尚志
▽長期資産運用部課長（農林中金全共連アセットマネジメント出向）浅野智和
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）服部彰彦
▽長期資産運用部課長（債券・融資部課長）神野悟
▽長期資産運用部課長（債券・融資部）上田裕展
▽ＪＡ支援実践部長（県域強化連携部長）木本勇男
▽ＪＡ支援実践部系統人材育成支援室長（ＪＡ支援企画部次長兼系統人材育成支援室長）杉林真人
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部九州地区担当部長兼県域強化連携部次長）原田敏洋
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（県域強化連携部次長）竹森伸五
▽ＪＡ支援実践部次長（普及部近畿地区担当部長兼県域強化連携部次長）川島健
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部次長）藤岡淳
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（ＪＡ全中出向）殿田敦
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部東海・北陸地区担当部長兼県域強化連携部次長）塚野洋平
▽ＪＡ支援実践部次長（ＪＡ支援企画部兼県域強化連携部次長）古宇田大志
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（法務・コンプライアンス統括部ＪＡコンプライアンス支援室長）石倉康二郎
▽ＪＡ支援実践部課長（西日本引受センター課長）照井淳史
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）北村隆司
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）市川道子
▽ＪＡ支援実践部課長（総務部課長）高橋功
▽ＪＡ支援実践部課長（県域強化連携部課長）土橋正和
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）坪井宏太
▽ＪＡ支援実践部課長（ＪＡ支援企画部課長）葛城宏
▽ＪＡ支援実践部課長（県域強化連携部課長）中田俊之
▽普及企画部長（普及部長）黒田哲彰
▽普及企画部農業・損害保障推進室長（普及部次長）倉持秀一
▽普及企画部普及ＤＸ推進室長（普及部普及ＤＸ推進室長）逢坂尚良
▽普及企画部次長（人事部次長）別部直樹
▽普及企画部次長（ＪＡ支援企画部課長）猪狩秀臣
▽普及企画部課長（普及部課長）平川和哉
▽普及企画部課長（普及部課長）野間博一
▽普及企画部課長（リスク管理部課長）鈴木敏之
▽普及企画部課長（普及部課長）岩井政人
▽普及企画部課長（普及部課長）本多春樹
▽普及企画部課長（農業・地域活動支援部課長）岡田圭司
▽普及企画部課長（普及部課長）佐藤広大
▽普及企画部課長（情報システム部課長）岡本空
▽普及企画部課長（普及部）吉田浩樹
▽普及企画部課長（開発部）中村陽
▽開発部共済約款・共済掛金率審議委員会事務室長（同部共同開発室兼共済約款・共済掛金率審議委員会事務室長）宇都宮一
▽開発部課長（法務・コンプライアンス統括部課長）蓮見裕介
▽開発部課長（業務部課長）室井辰徳
▽開発部課長（同部）林理充
▽開発部課長（経営企画部課長）新居悠輝
▽開発部課長（同部）大山和人
▽開発部課長（同部）宮正行
▽ＤＩ部課長（自動車部課長）小宮山博史
▽ＤＩ部課長（開発部課長）石井英樹
▽ＤＩ部課長（経営企画部課長）高橋亮
▽新システム移行対策部次長（ＤＩ部課長）岩田寛孝
▽新システム移行対策部課長（ＤＩ部課長）増田浩之
▽システム基盤統括部システム運用室長（同部課長）竹内健祐
▽システム基盤統括部課長（情報システム部課長）上岡賢史
▽事務企画部長（事務改革推進部長）関戸功
▽事務企画部次長（事務改革推進部次長）難波江治
▽事務企画部次長（事務改革推進部次長）赤間浩行
▽事務企画部課長（業務部課長）井上晋
▽事務企画部課長（東日本引受センター課長）篠田圭吾
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）高橋克志
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）菊田知和
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）永田仁
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）飴谷佳代子
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）田添寛敬
▽事務企画部課長（人事部）岩崎勇
▽情報システム部次長（事務改革推進部課長）珍田章生
▽情報システム部次長（同部課長）上之家宏
▽情報システム部課長（事務改革推進部課長）島村大輔
▽情報システム部課長（同部）松崎翔太朗
▽自動車部次長（同部北海道自動車共済金サービス室長）岡村健二
▽自動車部北海道自動車共済金サービス室長（同部自賠責損害調査室幕張研修センター課長）伊藤和磨
▽自動車部課長（西日本引受センター課長）進藤佳幸
▽自動車部課長（ＪＡ支援企画部課長）山口信也
▽業務部業務管理室長（同部次長）川端直也
▽業務部次長（東日本引受センター生命建物契約室長）深谷勝
▽業務部次長（管理部管財室長）宮野修二
▽業務部課長（事務改革推進部課長）渡辺広次
▽業務部課長（熊本県本部課長）前畑陽介
▽業務部課長（東日本引受センター課長）相馬鉄兵
▽団体共済部長（同部次長）加藤義博
▽団体共済部次長（同部課長）安藤良紀
▽団体共済部課長（開発部課長）本山稔邦
▽東日本引受センター長（西日本引受センター長）藤内博史
▽東日本引受センター生命建物契約室長（法務・コンプライアンス統括部次長）遠藤竜貴
▽東日本引受センター課長（西日本引受センター課長）堀弘幸
▽東日本引受センター課長（業務部課長）下出和正
▽東日本引受センター課長（群馬県本部課長）須田智弥
▽東日本引受センター課長（自動車部課長）岩崎健
▽東日本引受センター課長（同センター）矢野祐子
▽西日本引受センター長（同センター次長兼自動車契約室長）宮崎秀吾
▽西日本引受センター次長兼自動車契約室長（東日本引受センター課長）加藤哲生
▽西日本引受センター課長（自動車部課長）佐々木真澄
▽西日本引受センター課長（開発部課長）勝又卓己
▽西日本引受センター兼管理部大阪管財室課長（管理部課長）山田直人
▽西日本引受センター課長（同センター）中澤亜沙子
▽参事（ＪＡ支援企画部長）井上利満
▽参事兼新システム移行対策部長（参事）斉藤浩幸
▽内部監査部長（同部次長）川名秀樹
▽内部監査部次長（業務部次長兼業務管理室長）森山茂
▽内部監査部課長（東日本引受センター課長）小峰庸
▽リスク管理部長（同部次長）大平朋
▽リスク管理部次長（普及部農業・損害保障推進室長）石川雅嗣
▽リスク管理部運用リスク管理室長（農林中金全共連アセットマネジメント出向）森田良平
▽リスク管理部課長（開発部課長）榎本保史
▽法務・コンプライアンス統括部次長（業務部次長）大山雅史
▽法務・コンプライアンス統括部ＪＡコンプライアンス支援室長（総務部関連事業管理室長）小島弘
▽法務・コンプライアンス統括部課長（開発部課長）中田高志
▽経営企画部業務改革企画室長（県域強化連携部総合連携室長）須坂至博
▽経営企画部課長（総務部課長）松浦竜也
▽経営企画部課長（開発部課長）能見英邦
▽経営企画部課長（同部）小林哲朗
▽経営企画部課長（同部）大島健司
▽主計部課長（同部）仁木あや子
▽管理部長（同部次長）古谷和博
▽管理部次長（同部大阪管財室長）佐藤健朗
▽管理部管財室長（普及部関東・甲信越地区担当部長兼県域強化連携部次長）下平慶
▽管理部次長（普及部東北・北海道地区担当部長兼県域強化連携部次長）伊藤謙爾
▽管理部大阪管財室長（同室課長）高田賢治
▽管理部課長（不動産部課長）新井清
▽調査広報部長（同部次長）細川雅史
▽調査広報部次長（同部課長）玉川和敬
▽調査広報部課長（業務部課長）永田雄一
▽農業・地域活動支援部次長（ＪＡ支援企画部次長）谷貴浩
▽農業・地域活動支援部課長（普及部課長）服部秀保
▽秘書部次長（総務部課長）寺尾昌記
▽総務部長（秘書部次長）鈴木正和
▽総務部次長（普及部兼県域強化連携部次長）清水良一
▽総務部関連事業管理室長（同部次長）渡部亘
▽総務部課長（内部監査部課長）吉田修勝
▽総務部課長（西日本引受センター課長）南康晴
▽人事部次長（普及部中国・四国地区担当部長兼県域強化連携部次長）川村晃司
▽人事部課長（同部）福谷佳子
▽資金運用企画部長（証券運用部長）小林生太
▽資金運用企画部次長（債券・融資部課長）佐々木進
▽資金運用企画部課長（証券運用部課長）白石淳平
▽資金運用管理部課長（全共連アメリカ投資顧問出向）中筋茂男
▽証券運用部長（債券・融資部長）大江隆夫
▽証券運用部課長（全共連イギリス投資顧問出向）大森義弘
▽証券運用部課長（資金運用企画部）西本宗太郎
▽債券・融資部長（資金運用企画部次長）渡部浩典
▽債券・融資部クレジット投資室長（不動産部次長兼施設計画管理室長）小野寺雅也
▽債券・融資部課長（同部）黒田卓志
▽長期資産運用部長（不動産部長）角田健明
▽長期資産運用部次長（債券・融資部投資金融室長）上坂昇
▽長期資産運用部不動産管理室長（不動産部次長）井出浩司
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）石元秀和
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）鳥山尚志
▽長期資産運用部課長（農林中金全共連アセットマネジメント出向）浅野智和
▽長期資産運用部課長（不動産部課長）服部彰彦
▽長期資産運用部課長（債券・融資部課長）神野悟
▽長期資産運用部課長（債券・融資部）上田裕展
▽ＪＡ支援実践部長（県域強化連携部長）木本勇男
▽ＪＡ支援実践部系統人材育成支援室長（ＪＡ支援企画部次長兼系統人材育成支援室長）杉林真人
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部九州地区担当部長兼県域強化連携部次長）原田敏洋
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（県域強化連携部次長）竹森伸五
▽ＪＡ支援実践部次長（普及部近畿地区担当部長兼県域強化連携部次長）川島健
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部次長）藤岡淳
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（ＪＡ全中出向）殿田敦
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（普及部東海・北陸地区担当部長兼県域強化連携部次長）塚野洋平
▽ＪＡ支援実践部次長（ＪＡ支援企画部兼県域強化連携部次長）古宇田大志
▽ＪＡ支援実践部共済事業推進コーディネーター兼普及企画部次長（法務・コンプライアンス統括部ＪＡコンプライアンス支援室長）石倉康二郎
▽ＪＡ支援実践部課長（西日本引受センター課長）照井淳史
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）北村隆司
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）市川道子
▽ＪＡ支援実践部課長（総務部課長）高橋功
▽ＪＡ支援実践部課長（県域強化連携部課長）土橋正和
▽ＪＡ支援実践部課長（普及部課長）坪井宏太
▽ＪＡ支援実践部課長（ＪＡ支援企画部課長）葛城宏
▽ＪＡ支援実践部課長（県域強化連携部課長）中田俊之
▽普及企画部長（普及部長）黒田哲彰
▽普及企画部農業・損害保障推進室長（普及部次長）倉持秀一
▽普及企画部普及ＤＸ推進室長（普及部普及ＤＸ推進室長）逢坂尚良
▽普及企画部次長（人事部次長）別部直樹
▽普及企画部次長（ＪＡ支援企画部課長）猪狩秀臣
▽普及企画部課長（普及部課長）平川和哉
▽普及企画部課長（普及部課長）野間博一
▽普及企画部課長（リスク管理部課長）鈴木敏之
▽普及企画部課長（普及部課長）岩井政人
▽普及企画部課長（普及部課長）本多春樹
▽普及企画部課長（農業・地域活動支援部課長）岡田圭司
▽普及企画部課長（普及部課長）佐藤広大
▽普及企画部課長（情報システム部課長）岡本空
▽普及企画部課長（普及部）吉田浩樹
▽普及企画部課長（開発部）中村陽
▽開発部共済約款・共済掛金率審議委員会事務室長（同部共同開発室兼共済約款・共済掛金率審議委員会事務室長）宇都宮一
▽開発部課長（法務・コンプライアンス統括部課長）蓮見裕介
▽開発部課長（業務部課長）室井辰徳
▽開発部課長（同部）林理充
▽開発部課長（経営企画部課長）新居悠輝
▽開発部課長（同部）大山和人
▽開発部課長（同部）宮正行
▽ＤＩ部課長（自動車部課長）小宮山博史
▽ＤＩ部課長（開発部課長）石井英樹
▽ＤＩ部課長（経営企画部課長）高橋亮
▽新システム移行対策部次長（ＤＩ部課長）岩田寛孝
▽新システム移行対策部課長（ＤＩ部課長）増田浩之
▽システム基盤統括部システム運用室長（同部課長）竹内健祐
▽システム基盤統括部課長（情報システム部課長）上岡賢史
▽事務企画部長（事務改革推進部長）関戸功
▽事務企画部次長（事務改革推進部次長）難波江治
▽事務企画部次長（事務改革推進部次長）赤間浩行
▽事務企画部課長（業務部課長）井上晋
▽事務企画部課長（東日本引受センター課長）篠田圭吾
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）高橋克志
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）菊田知和
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）永田仁
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）飴谷佳代子
▽事務企画部課長（事務改革推進部課長）田添寛敬
▽事務企画部課長（人事部）岩崎勇
▽情報システム部次長（事務改革推進部課長）珍田章生
▽情報システム部次長（同部課長）上之家宏
▽情報システム部課長（事務改革推進部課長）島村大輔
▽情報システム部課長（同部）松崎翔太朗
▽自動車部次長（同部北海道自動車共済金サービス室長）岡村健二
▽自動車部北海道自動車共済金サービス室長（同部自賠責損害調査室幕張研修センター課長）伊藤和磨
▽自動車部課長（西日本引受センター課長）進藤佳幸
▽自動車部課長（ＪＡ支援企画部課長）山口信也
▽業務部業務管理室長（同部次長）川端直也
▽業務部次長（東日本引受センター生命建物契約室長）深谷勝
▽業務部次長（管理部管財室長）宮野修二
▽業務部課長（事務改革推進部課長）渡辺広次
▽業務部課長（熊本県本部課長）前畑陽介
▽業務部課長（東日本引受センター課長）相馬鉄兵
▽団体共済部長（同部次長）加藤義博
▽団体共済部次長（同部課長）安藤良紀
▽団体共済部課長（開発部課長）本山稔邦
▽東日本引受センター長（西日本引受センター長）藤内博史
▽東日本引受センター生命建物契約室長（法務・コンプライアンス統括部次長）遠藤竜貴
▽東日本引受センター課長（西日本引受センター課長）堀弘幸
▽東日本引受センター課長（業務部課長）下出和正
▽東日本引受センター課長（群馬県本部課長）須田智弥
▽東日本引受センター課長（自動車部課長）岩崎健
▽東日本引受センター課長（同センター）矢野祐子
▽西日本引受センター長（同センター次長兼自動車契約室長）宮崎秀吾
▽西日本引受センター次長兼自動車契約室長（東日本引受センター課長）加藤哲生
▽西日本引受センター課長（自動車部課長）佐々木真澄
▽西日本引受センター課長（開発部課長）勝又卓己
▽西日本引受センター兼管理部大阪管財室課長（管理部課長）山田直人
▽西日本引受センター課長（同センター）中澤亜沙子