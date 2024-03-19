日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 12714（+14 +0.11%）
ホンダ 1811（-19.5 -1.07%）
オリックス 3268（+3 +0.09%）
クボタ 2271（-1 -0.04%）
パナソニック 1398（-18 -1.27%）
みずほＦＧ 2983（+17 +0.57%）
野村ＨＤ 944（+2.7 +0.29%）
トヨタ自動車 3560（-7 -0.20%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 12714（+14 +0.11%）
ホンダ 1811（-19.5 -1.07%）
オリックス 3268（+3 +0.09%）
クボタ 2271（-1 -0.04%）
パナソニック 1398（-18 -1.27%）
みずほＦＧ 2983（+17 +0.57%）
野村ＨＤ 944（+2.7 +0.29%）
トヨタ自動車 3560（-7 -0.20%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出