日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　12714（+14　+0.11%）
ホンダ　　　　1811（-19.5　-1.07%）
オリックス　　3268（+3　+0.09%）
クボタ　　　　2271（-1　-0.04%）
パナソニック　1398（-18　-1.27%）
みずほＦＧ　　2983（+17　+0.57%）
野村ＨＤ　　　944（+2.7　+0.29%）
トヨタ自動車　3560（-7　-0.20%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出