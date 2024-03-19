日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 12714（+14 +0.11%）

ホンダ 1811（-19.5 -1.07%）

オリックス 3268（+3 +0.09%）

クボタ 2271（-1 -0.04%）

パナソニック 1398（-18 -1.27%）

みずほＦＧ 2983（+17 +0.57%）

野村ＨＤ 944（+2.7 +0.29%）

トヨタ自動車 3560（-7 -0.20%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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