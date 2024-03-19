○経済統計・イベントなど

１２：３０　豪・豪中央銀行が政策金利を発表
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１６：１５　日・訪日外国人客数
１９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００　ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会，２０日まで）
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：サツドラＨＤ<3544>

出所：MINKABU PRESS