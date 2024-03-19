¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡Ù18Ç¯¤Ö¤êÉü³è!¡¡ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¼¹Ç°¤Ç¼Â¸½
2005¡Á06Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¤¿¤ê¤é¥ê¥é¡Á¥ó¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢4·î3Æü(22:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼
¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î²¦Æ»¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤ò¶Å½Ì¤·¡¢1¥¯¡¼¥ëÊ¬¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤ò°ìÅÙ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¡£ÊÒ»×¤¤ ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ ³Ø±à ¥Û¥é¡¼ ·º»ö ¿Æ»Ò°¦¤Ê¤É¡¢20ºî°Ê¾åÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤¬º£²ó¡¢18Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨Éü³è¡£¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¿ï½ê¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¡ÈÅ¸³«Í½ÁÛ¥¯¥¤¥º¡É¤â·òºß¤À¡£
¡û¢£Áí¹ç±é½Ð¡¦¾åÍøÎµÂÀ»á ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¡Ä
Åö»þÈÖÁÈ¤ò¸«¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢Á´¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¥Ù¥¿¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ù¥¿ÃË¤È¥Ù¥¿»Ò
º£²ó¤Ï¡ÖÎø°¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡×¤Ç¤¹¡ª
Èà¤é¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ù¥¿¤¹¤®¤ë·ëËö¤È¤Ï¡ª¡©
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î£²¿Í¤Èº£¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤¹ÅÙ¤Ë¡È¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä
ÆÃ¤ËÍÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎVTR¤ò²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÈà¤Î¼¹Ç°¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬°¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎáÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡ª¡×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÉÔ¹¬¤Ê·ëËö¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÄÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤³¤½¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤³¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡¢
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¹âÍÈ´¶¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¡õ½Ð±é¼Ô¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¤¿¤ê¤é¥ê¥é¡Á¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¿À²ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëTVer¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿À²ó¤À¤±¸«¤»¤Þ¤¹!¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Î¥Ù¥¿¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Ù¥¿¤Á¤ã¤ó¡×(2006Ç¯2·î15ÆüÊüÁ÷)¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤Èº´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼
¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î²¦Æ»¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤ò¶Å½Ì¤·¡¢1¥¯¡¼¥ëÊ¬¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤ò°ìÅÙ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¡£ÊÒ»×¤¤ ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ ³Ø±à ¥Û¥é¡¼ ·º»ö ¿Æ»Ò°¦¤Ê¤É¡¢20ºî°Ê¾åÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¿ï½ê¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¡ÈÅ¸³«Í½ÁÛ¥¯¥¤¥º¡É¤â·òºß¤À¡£
¡û¢£Áí¹ç±é½Ð¡¦¾åÍøÎµÂÀ»á ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¡Ä
Åö»þÈÖÁÈ¤ò¸«¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢Á´¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¥Ù¥¿¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ù¥¿ÃË¤È¥Ù¥¿»Ò
º£²ó¤Ï¡ÖÎø°¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡×¤Ç¤¹¡ª
Èà¤é¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ù¥¿¤¹¤®¤ë·ëËö¤È¤Ï¡ª¡©
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î£²¿Í¤Èº£¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤¹ÅÙ¤Ë¡È¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä
ÆÃ¤ËÍÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎVTR¤ò²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÈà¤Î¼¹Ç°¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬°¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎáÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡ª¡×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÉÔ¹¬¤Ê·ëËö¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÄÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤³¤½¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤³¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡¢
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¹âÍÈ´¶¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¡õ½Ð±é¼Ô¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¤¿¤ê¤é¥ê¥é¡Á¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¿À²ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëTVer¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿À²ó¤À¤±¸«¤»¤Þ¤¹!¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Î¥Ù¥¿¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Ù¥¿¤Á¤ã¤ó¡×(2006Ç¯2·î15ÆüÊüÁ÷)¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤Èº´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£