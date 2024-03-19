Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÇÊ¼¸Ë¡¦²ÃÀ¾»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤¬»î¤»¤ë¡¢¡Ö¥¢¥é¥¸¥óÀ½ÉÊ¡×¤òÀßÃÖ
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Û¡¼¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï3·î11Æü¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¡×¤òÅ¸¼¨¤·¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë´ë²è¤ò¡¢¥¹¥¨¥ëÃÓÂÞ¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë9³¬¤Ë¤Æ¡¢1Ç¯´ÖÄøÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Û¡¼¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHarima Creative¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²ÃÀ¾»Ô¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ËÌó63²¯±ß¤Î´óÉí¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÏÁ´¹ñ¤Ç13°Ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÀ¾»Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¥¢¥é¥¸¥óÀ½ÉÊ¤¬¤È¤ê¤ï¤±¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î´óÉí¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢´óÉí¼ÔÁØ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç250¼¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥â¡¼¥ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥â¡¼¥ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¨¥ëÃÓÂÞÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹1Éô²°¤È¡¢²ñµÄ¼¼2Éô²°¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¡×¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤êàÝàê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤·¡¢À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë²ÃÀ¾»Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ü²ÃÀ¾»Ô¤Î´óÉí³Û¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Û¡¼¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHarima Creative¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²ÃÀ¾»Ô¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ËÌó63²¯±ß¤Î´óÉí¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÏÁ´¹ñ¤Ç13°Ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç250¼¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥â¡¼¥ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥â¡¼¥ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¨¥ëÃÓÂÞÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹1Éô²°¤È¡¢²ñµÄ¼¼2Éô²°¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¡×¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤êàÝàê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤·¡¢À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë²ÃÀ¾»Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£