ÎÅÍÜÃæ¤Î¥Õ¥¸ÅÏî´½í¥¢¥Ê¡¢¤Ë¤Ã¤³¤êºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼¡Ö²¿¤è¤ê°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×»ö¤È¤Ï
¡¡ÎÅÍÜÃæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÅÏî´½í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀèÆü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡ØÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Àµ²ò¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©»ä¤â¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¡¡¸ÀÍÕ¤ÇÎå¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÅö½é¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤ì¤Û¤É¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦ÅÏî´¥¢¥Ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀäÂÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©¤È¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡¡½é´ü¤Ï²¿¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÆþ±¡Ãæ¤Ï²ÈÂ²¤È¤âÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÃ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£¡¡ÄË¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ï²¿¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡¡¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡¡¿ÆÍ§¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤ÏÎø¥Ð¥Ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤¬°ìÈÖÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¾Ð¡¡ÉáÄÌ¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤«¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¤½¤Î¼ê¤òÀäÂÐ¤ËÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤éÉÂµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ÆËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡ËÜ¿´¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å²ù¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤«¤é¡£¡¡¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤â¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡´Ø·¸¤À¤±¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤¬´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢¾Ð´é¤È¿¿´é¤Î£²Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¡ªÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¡¤Ê¤ó¤À¤«°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö´é¿§ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡°ì°Â¿´¡×¡ÖÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¡£Æ±£±£°·î£²£·Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¸½ºß¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÄÌ±¡¤·¤Æ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤À¤¤Éüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£