ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¿©¡Ö¤¢¤Îµû¡×¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÉô°Ì¡×¤«¤éÈ¯¸«¡ª·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¡Ö¼«Á³³¦ºÇ¶¯¤ÎÊª¼Á¡×¤ÎÀµÂÎ
ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë
¼÷»Ê¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Þ¥°¥í¡£ËÜ¥Þ¥°¥í¤«¤é¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡¢¥á¥Ð¥Á¡¢¥¥Ï¥À¤È¡¢¥Ó¥ó¥Ê¥¬¥Þ¥°¥í¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»É¤·¿È¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬Âç¹¥Êª¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¥È¥í¡¢Ãæ¥È¥í¡¢ÀÖ¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ü¤ËÉÕ¤¤¤¿¡ÖÃæÍî¤Á¡×¤ä¡¢Æ¬Éô¤Ë¶á¤¤¥«¥Þ¤ä¡¢Ç¾Å·¡¢¥Û¥ÛÆù¤È¤¤¤Ã¤¿´õ¾¯Éô°Ì¤â¿Íµ¤¤À¡£
¥Þ¥°¥í»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡¤ò¡Ö¥Û¥·¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢¼ÑÉÕ¤±ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦Å¹¤â¤¢¤ë¡£SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Þ¥°¥í¾ÃÈñ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ç¡¢¥Þ¥°¥í¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Þ¥°¥í¤Î¿È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ÄÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤ËºÇ¶á¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î·ò¹¯¥Ñ¥ï¡¼¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤È¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¡Ö·ì¹ç¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£·ì¹ç¤¤¤Ï·è¤·¤Æ¤Þ¤º¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¿·Á¯¤Ê¤é¡¢ÀÖ¿È¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×Éô°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¤·ò¹¯¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¿©ºà¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿§¤¬°¤¤¤±¤É²òÅàÄ¾¸å¤Ê¤é»É¤·¿È¤Ç¡£¥ï¥µ¥Ó¾ßÌý¤è¤ê¤â¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤¿¥´¥ÞÌý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£²ÃÇ®Ä´Íý¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¶ú¥«¥Ä¤ä¥·¥Á¥å¡¼¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤±¤ë¡×¡£
Á´¹ñÍ¿ô¤Î¥Þ¥°¥í»ºÃÏ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»°ºê¹Á¡Ê»°±º»Ô¡Ë¼þÊÕ¤ÇºòÇ¯¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤ÎÁÍý¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥í¤äÀÖ¿È¡¢¥Í¥®¥È¥í¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖÎÁÍý¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¿´¤À¤¬¡¢»°ºê¤Î¥Þ¥°¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï·ì¹ç¤¤¤ÎÍøÍÑ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡¼¡¼¡£
¡Ö¼«Á³³¦ºÇ¶¯¡×¤Î·ò¹¯À®Ê¬
¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÀ®Ê¬¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¡£Åö»þ¤Î¿å»ºÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê²£ÉÍ»Ô¡¢¸½¡¦¹ñÎ©¸¦µæË¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¡¿å»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ë¤Î»³²¼Í³Èþ»ÒÇî»Î¤¬¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦²½³ØÊª¼Á¤òÈ¯¸«¡£µû¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥°¥í¤Î¿È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ï¸µ¡¹¡¢·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¸ú²Ì¤äÃæÀ»éËÃÄã²¼ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëEPA¡Ê¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿±ö»À¡Ë¤ä¡¢Æ¬¤ÎÆ¯¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëDHA¤È¤¤¤Ã¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·ì¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÉÏ·ìÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤ÄÅ´Ê¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¡Ö¼«Á³³¦ºÇ¶¯¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³²¼Çî»Î¤¬2010Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿å»ºµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê»°±º»Ô¡Ë¤È¹ñÎ©¸¦µæË¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¢À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³Ø¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½é¤ÎÎ×¾²»î¸³¤À¤Ã¤¿¡£
Î×¾²»î¸³¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÀ»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥ÊÂç¤Î¿¦°÷Ìó100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¿È¤ò½µ3²ó¡Ê1¿©80¥°¥é¥à or 120¥°¥é¥à¡Ë¡¢3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½éÆü¤ÈºÇ½ªÆü¤Ë·ìÃæ¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥óÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤ÇÇ¢¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸å3½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï·ì¹ç¤¤¤ÎÉôÊ¬¤òÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ìÃæÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÖ¿È¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤ËÈæ¤Ù¡¢·ì¹ç¤¤¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¿ôÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀºÀ½¤¹¤ì¤ÐËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬
¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¿å»ºµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±±°æ°ìÌÐ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤ä¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¿È¤ËÈæ¤Ù¤Æ100ÇÜ¤Û¤É¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÆ¯¤¤È¤Ï¡¢¡Ö·ì¹ç¤¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÖ·ìµå¤¬¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËüÉÂ¤Î¸µ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤òÄ¾ÀÜ¡¢Âà¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê±±°æ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤â´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¼«Á³³¦¤ÇºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¹³»À²½Êª¼Á¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç¤ÎÍ·Æ»ÏÂÍº¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È³èÀ»ÀÁÇ¤¬Áý¤¨¡¢ÉÂµ¤È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢·ì¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¹³»À²½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
·ì¹ç¤¤¤ËËÉÙ¤Ê¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¡ÖËüÉÂ¤Î¸µ¡×¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·âÂà¤·¡¢¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¤µÅ¬¤·¤¿Ìô¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤¤Ê¤é¡¢°åÌôÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÀ½µ»½Ñ¤¬Ì¤³«È¯¡£¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ò1¥°¥é¥àÀºÀ½¤¹¤ë¤Î¤Ë100Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬³Ý¤«¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¦µæ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê³«È¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È20¡Á30Ç¯¤ÏÉ¬Í×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼·ì¹ç¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ò¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡£¤À¤¬¡¢Î®ÄÌ²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤Î·ì¹ç¤¤¤ÏÇÑ´þ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¼óÅÔ·÷¤ÎÂæ½ê¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Î¥Þ¥°¥íÀìÌçÃç²·¡ÖÂç²Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢·ì¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Æü¤Ë40¡Á50¥¥í¤Ï½Ð¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÍÃÊ¤ÏÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£Çä¤êÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
·ì¹ç¤¤¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¥¿¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÖ¿È¤Î°ìÉô¤È°ì½ï¤ËÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢Æü¡¹ÂçÎÌ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë½§¤ÎÃç²·¤ä»°ºê¤Ê¤É¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢·ì¹ç¤¤¤Î³ä¹ç¤Ï¥Þ¥°¥íÁ´ÂÎ¤Î3¡Á4¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥íÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢Å·Á³¡¦ÍÜ¿£¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´ÖÌó14Ëü¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤½5000¥È¥ó¤â¤Î·ì¹ç¤¤¤¬¡¢À¸¤´¤ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äÃ¼ºà¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
·ì¹ç¤¤¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥°¥í¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Êµû¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤¬¤¢¤ë¡£ÁíÌ³Ä£¤Î²È·×Ä´ººÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¡Ê2¿Í°Ê¾å¡Ë¤Î¥Þ¥°¥í¹ØÆþ¿ôÎÌ¤Ï¡¢2022Ç¯¤¬Ìó1.6¥¥í¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤Î2012Ç¯¡Ê2.2¥¥í¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢3³ä¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¿Íµ¤¤È¥Þ¥°¥íÎ¥¤ì
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤¬ËèÇ¯¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¥Í¥¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç10Ç¯°Ê¾å¡¢¥Þ¥°¥í¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë½§¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤â¡Öº£¤Ï¥Þ¥°¥í¤è¤ê¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¿¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì»þÂå¤Ï°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤â¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥°¥í¼ûÍ×¤¬Äã²¼·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å»ºÄ£¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥Þ¥°¥íÎà¤Ë´Ø¤¹¤ë²·Çä²Á³Ê¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë¤Î¿ä°Ü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Á¯ÉÊ¤Î¤¦¤ÁËÜ¥Þ¥°¥í¡¦¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¼ã´³¾å¸þ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤«¤é2¡Á3³ä²¼Íî¡£¥á¥Ð¥Á¤â¤³¤Î´Ö¡¢2³ä¤Û¤ÉÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅàÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡¦¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢2021Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2012Ç¯¤ÎÈ¾ÃÍ°Ê²¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥á¥Ð¥Á¤â1³ä¤Û¤É²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Þ¥°¥í²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤âÃÏÃæ³¤»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤ÎÁý»º¤Ë¤è¤ê¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç¤âÁê¾ì¤Ï²¼¤²´ðÄ´¡£±óÍÎ¥Þ¥°¥í¤Îµù¶ÈÃÄÂÎ´´Éô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤ÏËÜ¥Þ¥°¥í¤¬¥á¥Ð¥ÁÊÂ¤ß¤ÎÁê¾ì¤·¤«ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÄÂ©ÅÇÂ©¤À¡£
¥Þ¥°¥í¼ûÍ×¡¦²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Î®ÄÌ¡¦²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥°¥íµù»Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ë½§¤Î½é¶¥¤ê¡¢ÀÄ¿¹¡¦Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¯Ã±°Ì¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ´Êª¸ì¡£¼«Á³³¦ºÇ¶¯¤Î¹³»À²½Êª¼Á¡¦¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤à·ì¹ç¤¤¤Î¸ú²Ì¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦¤òµó¤²¤ÆÍ¸úÍøÍÑ¤ÎÆ»¤òÃµ¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼
É®¼ÔÏ¢ºÜ¡Òº£¤¬½Ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÈ¾¤¬¡ÖÈîÎÁ¸þ¤±¡×¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä⁉︎¿©Âî¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÆüËÜ°ì³Í¤ì¤ëµû¡×¤Î¥Ê¥¼¡Ó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¬½Ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÈ¾¤¬¡ÖÈîÎÁ¸þ¤±¡×¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä⁉︎¿©Âî¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÆüËÜ°ì³Í¤ì¤ëµû¡×¤Î¥Ê¥¼