ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«1ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡ÈÂçÃ«¥·¥Õ¥È¡ÉÈ¯Æ°¤Î½Ö´Ö ¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤¡¡×SNS¤âÍîÃÀ¤·¤¿°ìÆóÎÝ´Ö¤Î¹¶ËÉ
¡ÚMLB¡¦Îý½¬»î¹ç¡Û´Ú¹ñÂåÉ½ 2¡Ý5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê3·î18Æü¡¿¥½¥¦¥ë¡Ë
¡¡ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂçÃ«¤Î¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç³«ËëÁ°ºÇ¸å¤ÎÄ´À°»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó2»î¹ç¤Ç5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÆóÎÝ´Ö¤¬¡È¶¹¤¹¤®¤ë¡É ÂçÃ«¥·¥Õ¥ÈÈ¯Æ°¤Î½Ö´Ö
¡¡Á°Æü¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶2¤Ä¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¡¢³°¤ÎÊÑ²½µå¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£Âè2ÂÇÀÊ¤ÏÆâ³Ñµå¤òµÕÊý¸þ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¤â¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡£¤½¤·¤Æ4²ó¡¢Æó»à°ìÎÝ¤Ç¤³¤Î»î¹çºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿3ÂÇÀÊÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁê¼êº¸ÏÓ¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶¯¿¶¡£¶¯¤¤ÂÇµå¤¬¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç°ìÎÝÊý¸þ¤Ë´ó¤ê°ìÆóÎÝ´Ö¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥«¥ó¥É¤¬¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æñ¤Ê¤¯½èÍý¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤âÂçÃ«¤ÏÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¤Åö¤¿¤ê¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¥·¥Õ¥È¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤¡¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¡¢20Æü¤ËËÜÈÖ¤Ç¤¢¤ë³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó1ËÜ¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¤Ê¡Á¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤ÄÂçÃ«¤¯¤ó¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤¬Âô»³Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Î1ËÜ¤Ï³«ËëÀï¤Îvs¥À¥ë¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¤ÍÂçÃ«¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤È½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï20Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¤Ê¤ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï2ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë