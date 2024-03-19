¶ÃØ³¤ÎÂÇÎ¨.455¡ÄÃæÆü¸µ¥É¥é1¤¬¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡»ß¤Þ¤é¤óÌÔÂÇ¡¢13Ç¯ÌÜ¤ÇËÜ³Ê³«²Ö¤«
ÃæÆü¤Î¹â¶¶¼þÊ¿¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç11ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×
¡¡ÃæÆü¤Î¹â¶¶¼þÊ¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤ÎÂÇÎ¨.455¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎËÜ³Ê³«²Ö¤òÉº¤ï¤»¤ë30ºÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¼þ¤Ï18Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢11ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.455¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï±»ô¤ÎÆ±.357¤òÂç¤¤¯Î¥¤¹¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï2018Ç¯¤Î11ËÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»11Ç¯¤Ç903»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·55ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.261¤È´°Á´³«²Ö¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï86»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.215¤È¶ìÀï¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤Î¥¼¥íËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÎÝ¼ê¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥É¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ã¼êÍË¾³ô¤È¤Î¶¥Áè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë