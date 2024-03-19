¡È2¿Í¤ÏÍ§Ã£¡©¡É¤Ë¤¢¤ÎÂ¨Åú¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡Ö¿´¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢3·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ¼Í¥¡¦¼çÂê²Î¤ò¶¦¤ËÌ³¤á¤ë¤¢¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿´¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÀ¼Í¥¡¦¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤È¤¢¤Î¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö2¿Í¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Ê¤Î¡©¡×¤È´Ø·¸À¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£´öÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤Í¡£¤Þ¤À¡¢Í§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â´öÅÄ¤Ï¤¢¤Î¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤Î¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£´öÅÄ¤¬¡¢¤¢¤Î¤ò¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡© ²¿¤«ÌµÍý¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È´öÅÄ¤òµ¿¤¦¡£
´öÅÄ¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÎø¥Ð¥Ê¹¥¤¡¢¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¡¢¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È´öÅÄ¤Î²¡¤·¤Ë¤¿¤¸¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÀ¼Í¥¡¦¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤È¤¢¤Î¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö2¿Í¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Ê¤Î¡©¡×¤È´Ø·¸À¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£´öÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤Í¡£¤Þ¤À¡¢Í§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
´öÅÄ¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÎø¥Ð¥Ê¹¥¤¡¢¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¡¢¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È´öÅÄ¤Î²¡¤·¤Ë¤¿¤¸¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£