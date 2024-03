正午前後 日銀金融政策決定会合結果

13:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見

15:30 植田日銀総裁、記者会見

16:15 訪日外客数(2月)

17:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演

17:40 デコス・スペイン中銀総裁、イベント講演

20日2:00 米20年債入札(130億ドル)



米FOMC開催(20日まで)

米大統領選予備選(アリゾナ、フロリダ、イリノイ、カンザス、オハイオ州)





20日(水)

春分の日祝日

10:15 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)

17:45 ラガルドECB総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」開会挨拶

18:30 レーンECBチーフエコノミスト、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ高進収束・金融政策について講演

19:30 ドイツ30年債入札

21:00 デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演

22:45 シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演

23:30 米週間原油在庫統計

21日1:30 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加

2:30 カナダ中銀議事録(3月6日開催分)

3:00 FOMC結果、経済予測公表

3:30 パウエルFRB議長、記者会見



EUウクライナ会合



※予定は変更することがあります

