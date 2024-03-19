Âç¼«Á³¤ÎÌî³°ÇîÊª´Û¡¡¡ÖÃ°ÇÈÃÏ°è¶²Îµ²½ÀÐ¥Õ¥£¡¼¥ë¥È゙¥ß¥å¡¼¥·゙¥¢¥à¡×¤¬¤Ä¤Ê¤°ÂÀ¸Å¤ÈÌ¤Íè
¡¡2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£Ã°ÇÈÎµ¤Î²½ÀÐÈ¯¸«ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ä»³ÁØ·²¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿SDGsÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö¼Ä»³ÁØ·²¥¨¥ê¥¢¡×
¡¡Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢Ã°ÇÈÃÏ°è¶²Îµ²½ÀÐ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ»öÌ³¶É¤Îº´Æ£ÈþÆà¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ°ÇÈÎµ¡×¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¶²Îµ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤«¤éÃ°ÇÈ»Ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Ä»³ÁØ·²¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏÁØ¤Ç¤½¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼Ä»³ÁØ·²¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶²Îµ¤äÓ®ÆýÎà¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤Ï¿ÍÎ¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã°ÇÈÎµ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î²½ÀÐ¤ÎÈ¯¸«ÃÏ¤Ï¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÈÇÀÂ¼É÷·Ê¤È¶²Îµ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÃÏ°è¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤Î°ìÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ØÃ°ÇÈ¼Ä»³»ÔÎ© ÂÀ¸Å¤ÎÀ¸¤¤â¤Î´Û¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ã°ÇÈ¼Ä»³»ÔµÜÅÄ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥µ¥ä¥Þ¥ß¥í¥¹¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¥²¥Ë¥¹¡¦¥¢¥À¥Á¥¤¡×¤Î¸¶À£ÂçÉü¸µÌÏ·¿¡¢¤½¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©Î©Ã°ÇÈÊÂÌÚÆ»Ãæ±û¸ø±à¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥È¥í¥ª¥É¥ó¤Î2Ê¬¤Î1Éü¸µÌÏ·¿¤Ê¤É¤¬¡¢Åö»þ¤Î´Ä¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²°³°¤Ë¤Ï¡¢´äÀÐ¤ä¹ÛÌ®¤Î°ìÉô¤¬ÃÏÉ½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¡£ÃÏÁØ¤ÎºÙÉô¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ÅÂå¤ËÀ¸Â©¤·¤¿¼«Á³¤äÌ¿¤ÎÀ×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±´Û¤ÏÊ¼¸Ë¸©Î©Ã°ÇÈÊÂÌÚÆ»Ãæ±û¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ø±à¤Î±ü¤Ë¤Ï¿Í¤è¤êÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÆ°¤¯¶²Îµ¤¬2ÂÎ¡Ê¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÌÄ¤À¼¤âÊ¹¤±¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ø±àÆâ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¸ø±à¤ËÃó¼Ö¤·¤ÆÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¼þÊÕÃÏ°è¤ò½ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¸µµ¤Â¼¤«¤ß¤¯¤²¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÃ°ÇÈÎµ¤Î¼ÂÊªÂç¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤ËÎ©¤Ä¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¡ª¡Ö»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡£µÙÆü¤Ë¤Ï¡¢¼Ä»³ÁØ·²¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿´äÀÐ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤òÃµ¤¹È¯·¡ÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸µµ¤Â¼¤«¤ß¤¯¤²¡Ù¤«¤é¤ÏÍ·ÊâÆ»¤òÊâ¤¡¢Ã°ÇÈÎµ¤Î²½ÀÐÈ¯¸«ÃÏ¤Þ¤Ç»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í·ÊâÆ»¤«¤é¤è¤¯¸«¤¨¤ëÀîÂå·ÌÃ«¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Ë¤Ïºù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£È¯¸«ÃÏ¤Ç¤Ï¼Ä»³ÁØ·²¤Î´Ñ»¡¤È¶¦¤Ë¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÌó100Ç¯Á°¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤Î¡Øµì¾åµ×²¼Â¼±Ä¾åÂìÈ¯ÅÅ½êµÇ°´Û¡Ù ¡ÊÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ë¤â¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶²Îµ¤¬¤¤¤¿1²¯1ÀéËüÇ¯Á°¤È¡¢100Ç¯Á°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¿åÎÏÈ¯ÅÅ¡¢¤½¤·¤Æº£¤ÎÎ¤»³¤ÎÊë¤é¤·¡£ÁÔÂç¤Ê»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ·ÊâÆ»¤Ï¸½ºß¡¢¶¶ÎÂ¹©»ö¤Î¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©»öÃæ¤âÃ°ÇÈÎµ²½ÀÐÈ¯¸«ÃÏ¤Þ¤Ç¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¡ØÃ°ÇÈ»ÔÎ©Ã°ÇÈÎµ²½ÀÐ¹©Ë¼¡¡¤Á¡¼¤¿¤ó¤Î´Û¡Ù¡£Ã°ÇÈÎµ¤Î¼ÂÊªÂçÁ´¿È¹ü³ÊÌÏ·¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶²Îµ¤ä¤¤¤¤â¤Î¤Î²½ÀÐ¡¦É¸ËÜ¤ÎÅ¸¼¨¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÀìÂ°¤Î¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Ã°ÇÈÎµ¤ä¸ÅÂå¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢2024Ç¯9·î²¼½Ü¤«¤é2025Ç¯7·î¾å½Ü¤ÏµÙ´Û¡Ë
¢¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ëSDGs
¡¡Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡£¡ÖÃ°ÇÈÎµ¤ò¤Ï¤¸¤á¶²Îµ¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¼«Á³ºÒ³²¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤äµÞ·ã¤Ë¿Ê¤àÅÔ»Ô²½¤Ê¤ÉÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó¤¤ÀÎ¡¢¶²Îµ¤¬Êë¤é¤·¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÃÏµå¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¤ä¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Î¶¦Â¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎØ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡£
¡¡¼Ä»³ÁØ·²¤Ç¤Ï¡¢Ã°ÇÈÎµ¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ð¥Æ¥£¥¿¥Ë¥¹¡¦¥¢¥ß¥¥Æ¥£¥¢¥¨¡×¤ä¡¢ÆüËÜºÇ¸Åµé¤Î¤ÛÆýÎà¡Ö¥µ¥µ¥ä¥Þ¥ß¥í¥¹¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¤¬³ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¯À¤³¦Åª¤Ë¤âµ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²½ÀÐ¤ÎÈ¯·¡ÂÎ¸³¤ä¸«³Ø¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤»³¤ÇÂÀ¸Å¤Î»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á»Ô²¬Àé»Þ¡Ë