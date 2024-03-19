WBC·è¾¡¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ï»×¤Ã¤¿¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¡×¡ÚWBC2023¡Û
¡ÖPLAYBACK¡¡WBC¡×Memories of Glory
¡¡ºòÇ¯£³·î¡¢Âè£µ²óWBC¤Ç·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢»³ËÜÍ³¿¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤«¤é·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¤ÎÁ´¾¡¤Ç£³Âç²ñ¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀWBCÀ©ÇÆ¤«¤é£±Ç¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Ç¤ÏºòÇ¯WBC´ü´ÖÃæ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»ö¤òºÆ¸ø³«¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó±É¸÷¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£ ¢¨µ»öÆâÍÆ¤ÏÇÛ¿®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Ã»´üÏ¢ºÜ¡§¾Ú¸À¤ÇÄÖ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ¤³¦°ìÃ£À®ÈëÏÃ¡Ê£¸¡Ë
¡¡Âè£µ²óWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ç·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2009Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¤Îµ°À×¤òÁª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
WBC·è¾¡¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿ photo by Getty Images
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎWBC·è¾¡¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼ÍªÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤¬£²²ó¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤â£²²ó¡¢郄¶¶¹¨ÅÍ¤¬£±²ó¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤òÂçÃ«¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÃæÂ¼¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÂçÃ«¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÂçÃ«¤ÎÅê¤²¤ëµå¤òÊá¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¾¡¤ÎºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â²¿¤È¤Ê¤¯Êá¤ì¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·½é¤á¤Æ¤À¤«¤éÊá¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ê¤é¡Ø¥×¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·ª»³´ÆÆÄ¤âÂ¼ÅÄ¡ÊÁ±Â§¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎæÆÊ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹ÃÈå¡ÊÂóÌé¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢£¹²ó¤Ï¹ÃÈå¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØÍªÊ¿¤ÇÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¸å¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃ¯¤¬¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹çÃæ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ø¼¡¡¢¸Í¶¿¹Ô¤¯¤è¡Ù¡Ø¼¡¤Ï¹¨ÅÍ¡Ù¡Ø¼¡¤Ï¡Ê°ËÆ£¡ËÂç³¤¡Ù¤ÈÍè¤Æ¡¢£¶²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¼¡¤ÏÂçÀª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ã¡¢£·²ó¤ËÂçÀª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï......£¸²ó¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¡¢£¹²ó¤¬æÆÊ¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤·»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡·è¾¡¤ÎºÇÃæ¡¢ÂçÃ«¤¬ÃæÂ¼¤È¥µ¥¤¥ó¤ÎÂÇ¹ç¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ª»³´ÆÆÄ¤ÏÂ¼ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ë¡ÖæÆÊ¿¤ÈÍªÊ¿¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ÎÂÇ¹ç¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤â¡¢£¶²ó°Ê¹ß¤Ï°ËÆ£¡¢ÂçÀª¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¾®¹ï¤ß¤ËÂå¤ï¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÈÃæÂ¼¤Ï²¿¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬£³¡Ý£²¤È£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î£¸²óÎ¢¤ÎÆüËÜ¤Î¹¶·â¤òÃæÂ¼¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥¯¥¹¥È¤ØÆþ¤ëÁ°¤Ë¹ÃÈå¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¹Ô¤Ã¤Æ......¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¸»ÅÄ¡ÊÁÔÎ¼¡Ë¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î´Ö¡¢ËÍ¡¢ËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ç³°¤»¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ......·ë¶É¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤â¤¦ËÉ¶ñ¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¹¤«¤µ¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆæÆÊ¿¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÅêµåÎý½¬¤Î£µµå¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Û
¡¡ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆÂçÃ«¤È¥µ¥¤¥ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥Ö¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖæÆÊ¿¤Î¸ýÄ´¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ......¤½¤ÎÁêÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢£±ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤â¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬¡Øµå¼ï¤Ï¡Ê¹ÃÈå¡ËÂóÌé¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ø¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ï´Å¤á¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¡Ë´ó¤ë´¶¤¸¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ......¡×
¡¡ÅêµåÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢WBC·è¾¡¡¢£±ÅÀº¹¤Î£¹²óÉ½¡¢¤³¤³¤ÇÃæÂ¼¤Ï½é¤á¤ÆÂçÃ«¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤âÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Î½ÐÎÏ¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤º¡¢¤½¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ï»î¹ç¤ÇÁÈ¤à¹ÃÈåÂóÌé¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê·è¾¡¤ÇÃæÂ¼¤¬¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡¢ÂçÃ«¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÃ«¤È½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Íê¤ë¤Ù¤ÊÑ²½µå¤òÃµ¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼´¤È¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤Ò¤È¤Ä¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤·¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅêµåÎý½¬¤Ï£µµå¡£¤½¤Î£µµå¤ÇÃæÂ¼¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î£µµå¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤Ï¡¢£¹²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤Ø¤Î½éµå¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤¬¼ó¤ò¿¶¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëð÷¤¤¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¼´¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î½éµå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤òÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½éµå¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡½éµå¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤¢¤È¡¢£²¡¢£³¡¢£µµåÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢£´¡¢£¶µåÌÜ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£·µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬³°¤ì¤ë¡£¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤¬Êâ¤¤¤Æ¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï£±ÈÖ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡£¤½¤Î½éµå¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢£²µåÌÜ¤ËÃæÂ¼¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤Î£²µåÌÜ¡¢æÆÊ¿¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤²¤§¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¿ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡Û
¡¡¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¡¢£²µåÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¶õ¿¶¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤¯¤ÈµÕ¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È......¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÄ¾´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÂ³¤±¤¿¤é£³µåÌÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£´µåÌÜ¤Ë¤Þ¤¿¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¶õ¿¶¤ê¤â¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤½¤¦¤È£µµåÌÜ¤âÂ³¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬³°¤ì¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥È¥é¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ë½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢ÂÇ¤Äµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸«Á÷¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÂÇ¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ°Æ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ºÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë³Ð¸ç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¼Â¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î»þ¡¢ÃæÂ¼¤ÏÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥È¥é¥¦¥È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËæÆÊ¿¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î·Ê¿§......ºÇ¸å¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¡£°ì½Ö¡¢¥È¥é¥¦¥È¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ËÅö¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥Á¥Ó¥Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤²£¶Ê¤¬¤ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Å·ºÍ¤¬ÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤ë·Ê¿§¤ÏËÍ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥È¡¢¤¢¤ì¤ÏºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÂçÃ«¤¬WBC¤Î·è¾¡¤ÇÅê¤²¤¿15µå¨¡¨¡ÂçÃ«¤Îµå¤ò½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£