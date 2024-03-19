¡È´Ú¹ñ¥Á¥¢·³ÃÄ¡É¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡õ¥Ñ¥É¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¹¥°ÕÅª¤âÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¡ÖÍê¤à¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÌ¤Ã¤¿¥Á¥¢·³ÃÄ¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡´Ú¹ñµå³¦¤ÇÃÛ¤«¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè¤ë3·î20Æü¤È21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¡¢³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬KBO¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥¥¦¥à¤È¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïµ¿Ìä»ë¡© ´Ú¹ñ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇ®Îõ±þ±ç¥·¡¼¥ó
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤¬´Ú¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëµå¾ì¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¸÷·Ê¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¡¢¥³¡¼¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬²Î¤¦±þ±ç²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éìÝÕþµåÃÄ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Î¸÷·Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¶¦Í¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍê¤à¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿È¯Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ì±þ¤Ë¹¥´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö»î¹ç¤Î¼ÙËâ¤À¤È¤Ï·è¤·¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬²æ¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤â¡ÖÊÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î±þ±ç¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¼Ô¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤±þ±ç¥·¡¼¥ó¤¬¹«¤òÆø¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]