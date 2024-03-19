Ä®ÅÄ¹À¼ù¤¬ÌåÀä¤·¤¿É¨½³¤ê¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¡ª¥Ù¥ë¥®¡¼¥×¥í¿³È½Éô¤¬»ØÅ¦ ¡ÖÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤¬´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×

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Frank de Bleeckere gives his take on Jelle Bataille's foul during #ANTUSG pic.twitter.com/IFSW5WFAKd
— Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) March 18, 2024
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