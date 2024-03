5´üÌÜ¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¡Ø1984¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡ª

ウラジーミル・プーチンは3月17日に終わった大統領選によってロシア連邦大統領に選ばれた。2000年3月の大統領選で勝利して以来、ずっと権力の中枢にありつづけているプーチンは2030年まで大統領の座にとどまることになる(2008年から4年間だけ首相であった)。

私は2012年に『プーチン2.0』、2022年に『プーチン3.0』を上梓してきた。その延長線上でいえば、彼はこれから「プーチン4.0」の段階に突入するのかもしれない。といっても、プーチン自身の統治がバージョンアップするというよりも、その抑圧の程度がより厳しくなる時代がはじまると理解すべきであろう。ここでは、「プーチン4.0」におけるプーチンによる統治、すなわち、新段階の「プーチニズム」について論じてみたい。

プーチニズムと『1984』

まず、プーチニズムは、1949年にジョージ・オーウェルによって刊行された『1984』に登場する政治スローガン、「WAR IS PEACE (戦争は平和)、FREEDOM IS SLAVERY (自由は奴隷)、IGNORANCE IS STRENGTH (無知は力)」に対応していることがわかる。

1.戦争は平和

プーチンは、1999年にチェチェン過激派によるとみせかけた複数のモスクワアパート爆破事件を仕組むことで、チェンチェンという「敵」を国内にでっち上げ、その「敵」との「戦争」を実践するなかで、自らの権力を強化した(拙著『ネオKGB帝国』に詳しい)。2022年2月にはじまったウクライナ戦争は、ウクライナを「敵」とする「戦争」によって、プーチンのロシア国内における権力強化につながっている。まさに、「戦争」によってプーチンにとっての「平和」がもたらされているのだ。

ただし、ウクライナ戦争を「特別軍事作戦」と呼ぶことで、この「戦争は平和」という命題は隠蔽されている。歴史学者セルゲイ・メドベージェフは、「いまのロシアの『イデオロギーは戦争だ』といえる」と指摘している。人々はそれを戦争といわず、「特別軍事作戦」と呼び、積極的にその作戦への支持を誓わなければならないのだ。その支持こそがロシアという国の「平和」を支えている。それは、プーチンの権力の平穏を意味している。

2022年9月から、4万校の公立学校すべてで、軍事・愛国的内容を強化するために、「重要な会話」と呼ばれるプログラムがスタートした。毎週月曜日の午前8時、学校では国歌が流れるなか、国旗掲揚する集会が開かれ、その後、ロシアの歴史における重要な出来事などをテーマに1時間ほどの授業が行われる。もはや「戦争」が常態化され、そのもとでロシア国内の「平和」が保たれているのだ。これがプーチニズムの第一の特徴といえる。

2.自由は奴隷

不自由を意識できなければ、自由の大切さは決して理解できない。その意味で、国民が不自由を感じなければ、自由を求めて国に抵抗することもなくなる。これは、プーチンという独裁者によって統治された国家の僕(しもべ)として、国民がプーチンに傅(かしず)く状況をもたらす。そのために、プーチンはたしかにロシア経済の発展を実現させた。お金があっても、長い行列に並ばなければ食料品が買えないといった「悪夢」は消え去った。

2月29日に発表された年次教書にしても、任期6年を意識して、(1)2030年までにロシアの貧困率を7%以下にし、大家族の貧困率を半減以上、少なくとも12%にする、(2)2022年には、39の地域で出生率がロシア平均を下回っていたが、2030年末までに、これらの地域に少なくとも750億ルーブルを割り当て、家族支援プログラムを充実させる。資金は来年から届き始める――などの社会福祉政策を根幹とするものであった(写真を参照)。

(出所)http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big2x/NyfmAaweiAFdfLRowWh49MOBSs0ASsZ9.jpg

しかし、言論の自由については、国家が事実上、主要なテレビ局を統制し、反体制的な新聞社は抑圧された。そして、いまでは「大政翼賛会」的な国家べったりのマスメディアしか生き残っていない。

2014年の刑法改正で、280.1条によって、ロシアの領土保全に違反する公然たる煽動が禁止され、主にクリミア占領を公然と批判した人々ややり玉に挙げられた。354.1条は「ナチズムの復興」を罰するもので、当局が言いがかりをつけるきっかけを提供した。ウクライナ戦争勃発後は、ロシア軍に関する虚偽の情報を故意に公に流布したという刑罰も加えられ、ますます「戦争」について語ることが難しくなっている。逆に、何かを語ろうとすると、「密告」(ストゥカーチ)の罠(わな)にかかりかねない状況が生まれている。

こうした不自由に気づけば、自由を求めて反プーチン勢力が現れるかもしれない。しかし、不自由に気づいても、抵抗できないほどの抑圧が強まるばかりだ。これが、「プーチン4.0」時代のプーチニズムを特徴づけている。

3.無知は力

「ビッグブラザー」と呼ばれるオセアニアのピラミッドの頂点に立つ独裁者にとって、人々が何の疑問もいだかずに日常生活をおくってくれれば、既得権力者は自分に対する批判や抗議から逃れることができる(前述の『1984』)。同じように、プーチンにとっても、国民が無知蒙昧であることが権力保持につながる。

2023年5月に開催されたロシアの社会学者の会議では、「慎重さのスパイラル」が起きているとの報告があった。「市民は政治が危険なテーマであることを理解しているため、政治に参加することを慎重に避け、リスクの高い戦略を慎重に避けている。この慎重さは、生活のさまざまな形態で形成されつつある新しい倫理の一部となりつつある」という。無関心という無知を装うことで、政治から距離を置くことでしか、もはや平穏な生活を営むことができないのである。

この「サイレント・マジョリティ」(戦争を積極的に支持せず、むしろ頭を下げ、見て見ぬふりをし、「政治はやらない」と主張する何百万もの人々)の増加こそ、プーチニズムを支える背景として、これからもつづくだろう。

永遠のプーチニズム

ここで紹介したプーチニズムこそ、いまのロシアに深く浸透した統治原理となっている。マイケル・キメジとマリア・リップマンの共著論文「永遠のプーチニズム」によれば、クレムリンはメディア・インフラを通じて、(1)ロシアが戦場で優位に立ったこと、(2)アメリカ主導の西側諸国以外では世論がロシアの立場に同情的であること、(3)ロシア経済は良好であり、低失業率と賃金の上昇がそれを後押ししていること――などを宣伝し、国内の聴衆の目には、プーチンは重要なテストに合格したように映っている。

プーチンは自らを、帝政ロシア、ソヴィエト、ポストソヴィエトの歴史、一度も征服されたことのない大国の歴史の最良の筋を統合した特異な人物、ロシアとロシア人としての誇りを回復させた大統領、退廃に対する伝統的価値の擁護者、そしてロシアに不誠実な西側諸国と争うために必要な力を与えた政治家として位置づけている。ウクライナ戦争は、ロシアの国益の擁護者としてのプーチンのイメージをさらに強めており、この戦争は、「国家が支援するイデオロギーの要に仕立て上げられ、永遠に続くプーチニズムの連続体における新たな出来事となった」と指摘されている。

二人の見解では、「戦争、市場、政治の波乱を考慮しても、プーチニズムの深さと広がりは際立っている」ため、「仮にプーチンが突然この世を去ったとしても、強制の手段はクレムリン、治安機関、軍部など、プーチンが仕掛けた場所に残る可能性が高い」。つまり、プーチンがいなくなっても、プーチニズムは存続するという。

「あきらめてはならない」

だが、「あきらめてはならない」。2024年2月に死亡した反政府運動家、アレクセイ・ナヴァーリヌイは、生前、「もしあなたが逮捕され投獄されたら、あるいは考えられないようなことが起きて殺されたら、ロシア国民にどんなメッセージを残しますか?」と尋ねられていた。その答えは、英語でいうと、「Never give up」であった(ビデオを参照)。「ロシア語で答えください」との要望に対して、彼はつぎのように話した。

「ここでは、あきらめてはならない、という当たり前のことをいうだけだ。もしこのこと(死)が起こったのなら、彼らが私を殺すと決めたいま、私たちは異常に強いということだ。私たちはこの力を使わなければならない。あきらめてはいけない。」

