¡Öº£¤ÎÀÖ¤À¤í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¥é¥¤¥ó¾å¤Çµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ï¤ä¥ì¥Ã¥É¡É¤Î´í¸±¥×¥ì¡¼¡ª¹â¤¯¾å¤²¤¿Â¤¬Áê¼ê¤ÎÊ¢Éô¤òÄ¾·â¤·¤ÆÅ¾ÅÝÌåÀä¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¥¥Ã¥¯¤·¤È¤ë¤ä¤ó¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ 1¡Ý3 FCÅìµþ¡¡¡Ê3·î16Æü¡¿¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥Ú¥Ê³°¡É¤«¡©Á°¤ÎÂ¤¬Ê¢Éô¤òÄ¾·â¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬MFÁ°´²Ç·¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁê¼ê¤Ë¥«¥ó¥Õ¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¤¯¤é¤ï¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ç¿³¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Ê¬¡¢»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ë°ìÈ¯Âà¾ì¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤¤ï¤É¤¤¥×¥ì¡¼¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑMFÁ°¤ÎÂ¤¬FCÅìµþ¤Î±óÆ£·ÌÂÀ¤ÎÊ¢Éô¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Â¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Öº£¤ÎÀÖ¤À¤í¡©¥«¥ó¥Õ¡¼¥¥Ã¥¯¤·¤È¤ë¤ä¤ó¡×¤È°ìÈ¯Âà¾ì¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤âÆ±»þ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤òÌã¤Ã¤¿Á°¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÁ°Àá¤ËÂ³¤º£µ¨2ËçÌÜ¤À¡£µåºÝ¤Î·ã¤·¤µ¤ÏÌ¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë