¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤¬390±ß¢ª480±ß¡Ä¡Ö2Ç¯¤Ç5ÅÙ¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤Î¥ï¥±
2024Ç¯1·î24Æü¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬Å¹Æâ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10±ß¤«¤é30±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ïºòº£¡¢È¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â23Ç¯7·î¤ÎÃÍ¾å¤²°ÊÍè¡¢È¾Ç¯¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÆÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³2Ç¯´Ö¤Ç5ÅÙÌÜ¡×¤È¤¤¤¦ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤ò¡¢¸ÜµÒ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÍ¾å¤²¤ËÂÅÅöÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¡£¡Ê¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â¶¶²Å¿Ò¡Ë
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¾×·â¤Î
¡Ö2Ç¯´Ö¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÃÍ¾å¤²¡×
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯1·î24Æü¤«¤é°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï2022Ç¯3·î¤ÎÃÍ¾å¤²°Ê¹ß¡¢Æ±Ç¯9·î¡¢2023Ç¯1·î¡¢Æ±Ç¯7·î¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î2024Ç¯1·î¤È¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ê2Ç¯´Ö¤Ç5ÅÙ¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¡Ö¹âµé²½¡×¤òÃ²¤¯À¼¤ä¡¢¶¥¹çÅ¹¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤È¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¿ô»ú¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿2024Ç¯1·î¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ5.4¡óÁý¡¢µÒ¿ô¤âÆ±1.1¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¸ÜµÒÎ¥¤ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÜµÒ¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë