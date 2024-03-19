Ï¢Â³»¦³²ÍÆµ¿¤ÎÉ×ÉØ¤ò´ÕÄêÎ±ÃÖ¡á£³¥«·î¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏÄ´¤Ù¤ë¡½ÅìµþÃÏ¸¡
¡¡¼«Æ°¼ÖÍÑÉÔÅà±Õ¡Ö¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡×¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤Æ£´ºÐ¤Î¼¡½÷¤ä¼«¿È¤Î»Ð¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷ºÙÃ«·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£³¡ËÉ×ÉØ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£±£¸Æü¡¢É×ÉØ¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤òÅìµþÃÏºÛ¤ËÀÁµá¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´ü´Ö¤Ï£³¥«·î¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï£²·î¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£²£°£²£³Ç¯¡¢¼¡½÷Èþµ±¤Á¤ã¤ó¡áÅö»þ¡Ê£´¡Ë¡á¤Ë¸þÀº¿ÀÌô¤äÉÔÅà±Õ¤òÍ¿¤¨¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¤Î»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£·¡Ë¤òÂáÊá¡£º£·î¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î»ÐÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê£´£±¡Ë¡á¤ËÉÔÅà±Õ¤òÀÝ¼è¤µ¤»¡¢£±£¸Ç¯¤Ë»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èþµ±¤Á¤ã¤ó»ö·ï¤ÇÂáÊá»þ¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÇ§¡£ÈþÆà»Ò¤µ¤ó»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¡£»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡