¡Ö¹ñÆñ¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢À¤ÏÀ¤Ï°ÂÄê½Å»ë¡¢ÀïÁè¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤â
¡¡£±£·Æü³«É¼¤Î¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÄÌ»»£µÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò»Ï¤á¤¿£²£°£²£²Ç¯£²·î¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢£¸³äÁ°¸å¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡ÏªÆÈÎ©·ÏÀ¤ÏÀÄ´ººµ¡´Ø¡Ö¥ì¥Ð¥À¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ë¥³¥Õ½êÄ¹¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥â¥¹¥¯¥ï»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë£±£µÆü¤ËË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡×¤«¤é¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ç¤â¡Ö¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤³¤½¹ñÌ±¤Ï·ëÂ«¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£±£´Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ç¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤ÇËÜ¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹ñÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢°¦¹ñ¿´¤¬´µ¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò¤è¤ê»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥³¥Õ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ï¡¢¡ÖÊì¹ñ¤ä²æ¡¹¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁØ¤¬Ìó£µ£°¡ó¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î£²£°¡óÄøÅÙ¤ÏÆÃ¤Ë¸Ç¤¤´äÈ×»Ù»ýÁØ¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÁ´ÂÎ¤Î£³£°¡ó¤Û¤É¤Ï¾Ã¶ËÅª»Ù»ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¼å¤¤»Ù»ýÁØ¡×¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢ËèÆüÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ßµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤âÂç»ö¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ç°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»Ù»ý¼Ô¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥¦¥©¥ë¥³¥Õ»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊóÅýÀ©¤ò¹ª¤ß¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¼ãÇ¯ÁØ¤¬¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö£±£°Ç¯Á°¤Ï¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬º£¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£À¯¸¢¤Ï¿Æ¥×¡¼¥Á¥óÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¤Ï¤«¤ë¡£À¯¸¢¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÆÈÎ©·Ï¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ê¤É¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÂåÍý¿Í¡×¤Ë»ØÄê¤·¤ÆÃÆ°µ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£