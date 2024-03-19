²¤ÊÆ¤ÇÏÂ¿©Ê¸²½ÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¡¡Êõ¼òÂ¤¡¢¸½ÃÏ¹¥¤ß¤ÎÌ£³«È¯
¡¡³¤³°¸þ¤±¤Ë¼ò¤ä¿©ºà¤Î²·»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊõ¼òÂ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ÇÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ò¤Î³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂ¿©¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥×¥í¤ò°é¤Æ¤ë¹ÖµÁ¤â³«ºÅ¡£ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¤ÎÈÎÇäÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¡ÖSAKE¡×Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸½ÃÏ¤Î°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¼çºÅ¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ìó2500¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÊñÃú¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äÏÂµí¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¿Í¡¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Êõ¼òÂ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Êõ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤ÎÊõ¼òÂ¤¤«¤é³¤³°»ö¶È¤òÊ¬¼Ò²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2017Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¿©ºà¤Î¤Û¤«ÊñÃú¤ä¿©´ï¤Î²·»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¡¢ÆÀ°ÕÀè¤Î8³ä°Ê¾å¤¬°û¿©Å¹¤À¡£2022Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1374²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¿ô¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÌó1Ëü7ÀéÅ¹¤«¤éÌó2Ëü8600Å¹¤ËÁý¤¨¤¿¡£²¤½£¤Ç¤â¡¢Ìó5500Å¹¤«¤éÌó1Ëü6400Å¹¤Þ¤Ç¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ç¤Î»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯2·î¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï11½£13µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡¿¹»°Åµ¡Ê¤â¤ê¡¦¤ß¤Î¤ê¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÇµòÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¹çÊ»¡¦Çã¼ý¤ä»Ò²ñ¼Ò¤Î»ö¶È½ê³«Àß¤Ç20µòÅÀ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£²¤½£¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É11¥«¹ñ¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»Ò²ñ¼Ò¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊñÃú¤Î¸¦¤®Êý¤äµû¤ÎÀÚ¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¼ò¤ÈÎÁÍý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ø¤Ö¹ÖµÁ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Êõ¼òÂ¤¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¡Ößº¡×¤ò43¥«¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¡£²¤½£¸þ¤±¤Ë²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾¾ÃÝÇß¡ØKaori¡Ù¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ò¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤ë¡£¿¹»á¤Ï¡ÖÏÂ¼ò¤ò¥ï¥¤¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹»á¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Ï¹â²Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¼Â¿©¤äÂç½°²½¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¡£¶ñºà¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¼ê´¬¤¤º¤·¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö¤è¤ê°Â²Á¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¡¢ÆüËÜ¿©Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£