 

SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£

¤¹¤¬¤Ì¤Þ¤¿¤Ä¤ä ¡Ê@sugaaanuma¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶­°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë

¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¯Åð




 

Ææ¤Î "¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¯Åð" ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¡¢¡Ö²¶¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¤¾¡ª¡×¤È¶²³å¡£

»×¤ï¤º¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤â¥­¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë

​​​​​​

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë

¤¹¤¬¤Ì¤Þ¤¿¤Ä¤ä ¡Ê@sugaaanuma¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°úÍÑ¸µ¡§@sugaaanum