¡ãÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2 Âè11ÏÃ¡äÈþºé¡¢²¾ÌÌ¤ÎÀµÂÎ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê Æ©¤Î°¦¿Í¡¦ÎÜ¹á¤Î°»öÈ¯³Ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/03/19¡Û½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á) ¤ÎÂè11ÏÃ¤¬¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÍüÎ×¡¢É×¡¦ËêÌîÃÒ¾Ï¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î¡È¥¬¥Ã¥«¥ê¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª
ËÜºî¤Ï2023Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢DV¤ä¥â¥é¥Ï¥éÅù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤É×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¡£Â³ÊÔ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¡£Á°ºî¤ÎµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾åÂ¼ÆàÈÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Season1¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£À¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Î²ÈÄí¤Î¡¢ÊÌ¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¼Ò²ñÅª¤ÊÉü½²¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤·¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦ÆüÌîÈþºé¤ò¹âÍü¡¢ºÊ¤ØË½¸À¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤ëÎä¹óÈó¾ð¤ÊÉ×¡¦Æ©¤ò胗½ÓÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÎÙ¤Î²È¤Ë½»¤à°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¹â¹»À¸¡¦¼þ¡Ê»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡Ë¤Ï¡¢Èþºé¡Ê¹âÍü¡Ë¤ËÉü½²¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¶Ã¤¯Èþºé¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢·Ð°Þ¤òÏÃ¤·Â³¤±¤ë¼þ¡£¤·¤«¤·Èþºé¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Èþºé¤Î4¤ÄÌÜ¤ÎÉü½²¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤ß¤Î¸«Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¿Æ©¡ÊÌø¡Ë¤Î°¦¿Í¡¦ÎÜ¹á¡Êºù°æÎè¹á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÎÜ¹á¤ÏÆ©¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÍüÎ×¡¢É×¡¦ËêÌîÃÒ¾Ï¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î¡È¥¬¥Ã¥«¥ê¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª
¢¡¹âÍüÎ×¼ç±é¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×
ËÜºî¤Ï2023Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢DV¤ä¥â¥é¥Ï¥éÅù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤É×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¡£Â³ÊÔ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¡£Á°ºî¤ÎµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾åÂ¼ÆàÈÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Season1¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£À¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Î²ÈÄí¤Î¡¢ÊÌ¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¼Ò²ñÅª¤ÊÉü½²¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¢¡¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×Âè11ÏÃ
ÎÙ¤Î²È¤Ë½»¤à°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¹â¹»À¸¡¦¼þ¡Ê»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡Ë¤Ï¡¢Èþºé¡Ê¹âÍü¡Ë¤ËÉü½²¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¶Ã¤¯Èþºé¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢·Ð°Þ¤òÏÃ¤·Â³¤±¤ë¼þ¡£¤·¤«¤·Èþºé¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Èþºé¤Î4¤ÄÌÜ¤ÎÉü½²¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤ß¤Î¸«Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¿Æ©¡ÊÌø¡Ë¤Î°¦¿Í¡¦ÎÜ¹á¡Êºù°æÎè¹á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÎÜ¹á¤ÏÆ©¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û