ABEMAは、2024年3月28日(木)22時よりオリジナルバラエティ番組『緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』を5週連続で放送することを決定した。本番組では全5回にわたり、石橋貴明がアメリカの地で開幕直前のメジャーリーグ(以下、MLB)のキャンプや練習試合に実際に赴き、現役日本人メジャーリーグ選手や元プロ野球選手などの豪華メンバーに直撃したインタビューの模様が伝えられる。

3月28日(木)の初回放送では、石橋がサンディエゴ・パドレスに所属するダルビッシュ有選手らを直撃。19日に公開された無料先行映像では、3月20日(水)に韓国・ソウルで開催される大谷翔平選手や山本由伸選手が所属するロサンゼルス・ドジャースとの開幕戦を控えたダルビッシュ選手との初の長尺対談で、石橋が「開幕戦での1球目の予定は?」「今シーズンの意気込みは?」などと直球の質問をしている。

他にもMLB初挑戦で同じくパドレス所属の松井裕樹選手には、石橋が開幕戦での“大谷翔平選手対策”に踏み込む場面も。さらにシカゴ・カブス所属の今永昇太選手や鈴木誠也選手など、注目日本人選手らのもとを石橋が訪れて激励している。なお、注目の開幕戦はABEMAでも無料生中継、その他公式戦324試合も生中継の予定だ。

石橋はアメリカでのロケについて「ベッツ選手やタティスJr.選手など海外のスーパースター選手は僕のことをよく認識してくれていて、非常に優しく接してくれた」と語り、ダルビッシュ選手との対談については「初めてじっくりとお話をさせていただいた。やっぱりダルさんは24時間365日、野球のことだけ考えているんだな」と振り返った。

(先行映像URL:https://abema.tv/video/episode/90-1589_s1_p2101)

■石橋貴明コメント全文

◇番組の見どころを教えてください。

2024年のMLBでの日本人選手たちが、どんな形で熱い1年間を見せてくれるのか?その意気込みを全員に聞いてきました!

◇ロケでの思い出深いエピソードは?

ダルビッシュ有選手に時間を取ってもらって、初めてじっくりとお話をさせていただきました。やっぱりダルさんは24時間365日、野球のことだけ考えているんだなと、お話して改めて感じましたね。そして他にも、ムーキー・ベッツ選手やタティスJr.選手、マチャド選手とかボガーツ選手など、海外のスーパースター選手はほとんど僕のことをよく認識してくれていて、非常に優しく接してくれました。彼らの活躍も今シーズン非常に楽しみです。

◇今季のMLBの楽しみなところは?

ドジャースとパドレスは同地区のチームなので対戦が多いですね。パドレスは当然、ドジャースと戦わないと優勝できないので、どんな形になっていくのか…?パドレスとドジャースの戦いが、非常に今年の注目株です。

■『緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』概要

・初回放送日時:3月28日(木)22時〜22時45分

・放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

・先行映像『【ダイジェスト】緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』:

https://abema.tv/video/episode/90-1589_s1_p2101 ※3月19日(火)午前5時より公開

・初回放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Bhuu2eTJ9aWJk7

■MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレス「ABEMA」生中継概要

・放送日時:2024年3月20日(水)夜7時5分〜

・放送URL:https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/DAZMWrEHVAPgGX

■MLB2024年シーズン「ABEMA」生中継概要

・シリーズページURL:https://abema.tv/video/title/239-207

・ジャンルページURL:https://abema.tv/video/genre/sports/baseball/mlb

(C)AbemaTV, Inc.

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com