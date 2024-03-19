¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡Ù18Ç¯±Û¤·Éü³è¡¡¡ÖÎø°¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡×¤Î¡È¥Ù¥¿¤ÊÅ¸³«¡ÉÉÁ¤¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡Ù¤¬¡¢4·î3Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2005Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¤¿¤ê¤é¥ê¥é¡Á¥ó¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¡£18Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµï¼ò²°Å¹¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Þ¼¹ä¤È¶¦±é¤·¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î²¦Æ»¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¡¢1¥¯¡¼¥ëÊ¬¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤ò1ÅÙ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÊÒ»×¤¤¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢³Ø±à¡¢¥Û¥é¡¼¡¢·º»ö¡¢¿Æ»Ò°¦¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ï20ºî°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿·¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤¬ËþºÜ¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÇ¹â¤ÎÌò¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¶áÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¿ï½ê¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¡ÈÅ¸³«Í½ÁÛ¥¯¥¤¥º¡É¤â·òºß¡£¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡Áí¹ç±é½Ð¤Î¾åÍøÎµÂÀ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¡Ä¡£Åö»þÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢Á´¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡È¥Ù¥¿¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ù¥¿ÃË¤È¥Ù¥¿»Ò¡£º£²ó¤Ï¡ØÎø°¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡Ù¤Ç¤¹¡ªÈà¤é¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ù¥¿¤¹¤®¤ë·ëËö¤È¤Ï¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î2¿Í¤Èº£¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤¹ÅÙ¤Ë¡È¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎVTR¤ò²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÈà¤Î¼¹Ç°¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬°¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎáÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ø¤½¤¦Íè¤¿¤«!!¡Ù¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÉÔ¹¬¤Ê·ëËö¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!!Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÄÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤³¤½¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤³¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¹âÍÈ´¶¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¡õ½Ð±é¼Ô¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµï¼ò²°Å¹¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Þ¼¹ä¤È¶¦±é¤·¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î²¦Æ»¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¡¢1¥¯¡¼¥ëÊ¬¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤ò1ÅÙ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÊÒ»×¤¤¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢³Ø±à¡¢¥Û¥é¡¼¡¢·º»ö¡¢¿Æ»Ò°¦¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ï20ºî°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿·¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¿¥·¡¼¥ó¡×¤¬ËþºÜ¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¿ï½ê¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¹±Îã¤Î¡ÈÅ¸³«Í½ÁÛ¥¯¥¤¥º¡É¤â·òºß¡£¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡Áí¹ç±é½Ð¤Î¾åÍøÎµÂÀ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¡Ä¡£Åö»þÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢Á´¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ã¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡È¥Ù¥¿¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ù¥¿ÃË¤È¥Ù¥¿»Ò¡£º£²ó¤Ï¡ØÎø°¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡Ù¤Ç¤¹¡ªÈà¤é¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ù¥¿¤¹¤®¤ë·ëËö¤È¤Ï¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î2¿Í¤Èº£¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤¹ÅÙ¤Ë¡È¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎVTR¤ò²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÈà¤Î¼¹Ç°¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥ÞÉü³è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬°¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎáÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ø¤½¤¦Íè¤¿¤«!!¡Ù¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÉÔ¹¬¤Ê·ëËö¡Ä°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!!Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÄÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤³¤½¤¬¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤³¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¹âÍÈ´¶¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¡õ½Ð±é¼Ô¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£