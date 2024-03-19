¡¡ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢À½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¤¬ÍÉ¤ì¤ËÈ¼¤¦ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤Î»ö¸Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¯¤Ë²ÄÇ³Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Âç¤­¤Ê²È¶ñ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Æüº¢¤«¤é¤Î·Ù²ü¤ËÊ»¤»¡¢¡ÖÈïºÒ»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¡¢·²ÇÏ¸©¤Î30Âå½÷À­Âð¤Ç¤ÏÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¤¿¤ó¤¹¤¬ÅÝ¤ì¡¢°áÉþ¤¬Ç³¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Íî²¼¤·¤¿ËÜ¤äCD¤¬¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅö¤¿¤ê½Ð²Ð¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¤Ê¤É¼þ¤ê¤òÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í­¸ú¤À¡£

¡¡ÍÉ¤ì¤¿¸å¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÅµ¤À½ÉÊ¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢¥×¥é¥°¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÈ´¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£18Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¸å¡¢ÀÐÌýµëÅò´ï¤Ë¾Ç¤²½­¤µ¤ä¥¨¥é¡¼É½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î50Âå½÷À­¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£1995Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ´ØÏ¢¤Ç¤â¡¢±äÄ¹¥³¡¼¥É¤ÎÇËÂ»¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º»È¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¡¢ÃËÀ­¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£