¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡Ö°ì½Ö¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬½Ð¤»¤ë¡×¤Ï¤º¤ÎÊ¬Ìî¤È¤Ï¡©Â¾¼Ò¤¬¾ÚÌÀºÑ¤ß¡ª
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¶¨¶È¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£2¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤«¤ÄºÇÂ®¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¸«¹þ¤á¤½¤¦¤Ê¶ñÂÎºö¤Ï¡¢²¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÌ¤ÍèÄ´Ã£¸¦µæ½ê¡¡ºä¸ý¹§Â§¡Ë
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤¬¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤
Ãç¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤ï¤µÏÃ¤ä²²Â¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢Âç¤¤¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¼ºÎé¤Ê´¶ÁÛ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤ÈÆü»º¤ÎÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ãç¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î2¼Ò¤¬Ï¢·È¤ËÇ÷¤é¤ì¤ëÉ¬Á³À¤ä¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¡Ê»Ò²ñ¼Ò¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¡¢»ñËÜ´Ø·¸¤Î¤¢¤ëSUBARU¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢¥¹¥º¥¡Ë¤È¡È¤½¤ì°Ê³°¡É¡Ê¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡Ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥è¥¿¡Ê¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ë¤¬1030ËüÂæ¡¢¥Û¥ó¥À¤¬398ËüÂæ¡¢Æü»º¤¬337ËüÂæ¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï¥È¥è¥¿¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¤¬EVÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬Âç¤¤¯2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãû¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸·Ì©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ñÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤¬0.5ÂæÄøÅÙ¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤ÏÌó6000ËüÂæ¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï1Âæ¤ò13Ç¯¤Û¤É¾è¤êÂ³¤±¤ë¡£6000ËüÂæ¤ò13Ç¯¤Ç³ä¤ë¤È¡¢500ËüÂæ¼å¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤È¤ª¤ª¤è¤½¹çÃ×¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¼ûÍ×°Ê³°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬EV¤À¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤«¤é¡¢EV¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢EV¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê·ë¶É¤ÏHV¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬º¬¶¯¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊEV¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Û¥ó¥À¤âÆü»º¤â¡¢Ç÷¤êÍè¤ëEVÉáµÚ»þÂå¤òÀè¤Ë¸«±Û¤·¤Æ¡¢¶¨¶È¤Î¸¡Æ¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë