Èõ¸ý·Ã»Ò¡ßÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ö¤Ò¤È¤êÏ·¤¤¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Ï·²½¤ò±ó¤¶¤±¤é¤ì¤ë¡©¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÎáÏÂ2Ç¯ÈÇ ¸üÀ¸Ï«Æ¯Çò½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ83.27ºÐ¡¢½÷À89.63ºÐ¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ï·²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯Ï·¤¤¤ë¡×¥³¥Ä¤ò¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÈõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÈÀº¿À²Ê°å¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÏÏ·²½¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡ÖÏ·¤¤¤ÎÃ£¿Í¡×¤¬½é¥¿¥Ã¥°¡ªÈõ¸ý·Ã»Ò¡ßÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø¤¦¤Þ¤¯Ï·¤¤¤ë ³Ú¤·¤²¤Ë90ºÐ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥³¥Ä¡Ù
* * * * * * *
¡Ö¤Ò¤È¤êÏ·¤¤¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Ï·²½¤ò±ó¤¶¤±¤é¤ì¤ë
Èõ¸ý¡¡Ä¹À¸¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤Ä¤ì¤¢¤¤¤È»àÊÌ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
85ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢½÷À¤Î£³³ä¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢Âç²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ÇÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤êÏ·¤¤¡×¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤È¤êÏ·¤¤¡×¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÂç»ö¶È¡£¤Ç¤â¡¢Ë¾¤à¤ÈË¾¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤êÏ·¤¤¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÏÂÅÄ¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤è¤ê¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êë¤é¤·¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ´Éô¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤è¤ê¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬È¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÇÅ¾¤ó¤À¤éÃ¯¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆü¤´¤í¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Å¾¤ó¤Ç¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÏÏ·²½¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿»ä¤ÎÊ¢¤Î¤¯¤¯¤êÊý
Èõ¸ý¡¡»ä¤Ï¡¢£²ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ25Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¿Í¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ç¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼«Í³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
ÏÂÅÄ¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤äÁÓ¼º´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼«Í³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Í³¤ò³Ú¤·¤à
ÏÂÅÄ¡¡Æü¤Ë¤ÁÌô¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¸ÉÆÈ´¶¤äÁÓ¼º´¶¤ÏÇö¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ÇÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ÈÌµÍý¤Ë¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤Û¤É¡¢¤à¤Ê¤·¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Í³¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¯Ï·¤¤¤ë ³Ú¤·¤²¤Ë90ºÐ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥³¥Ä¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£