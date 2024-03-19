¾ìÆâÁûÁ³¡ª¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥¨¥°¤¤²»¤·¤¿¤Ê¡Ä¡×150¥¥íÄ¶¤¨¤Î¹äÂ®µå¤¬´éÌÌÄ¾·â¢ª¿³È½¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À½Ö´Ö¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÈá·à¤Ëµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë
¡ÚMLB¡¦Îý½¬»î¹ç¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹1¡Ý0´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê3·î17Æü¡¿¥½¥¦¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÞ²ÃÂ®¤¹¤ë¹äÂ®µå¤¬´éÌÌÄ¾·â¤¹¤ë½Ö´Ö
´Ú¹ñ¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÐ´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢Åê¼ê¤ÎÅê¤²¤¿¹äÂ®µå¤¬¡¢¼ç¿³¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¡È¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¡¹¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î1²óÎ¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»àËþÎÝ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï6ÈÖ¤Î¥¸¥å¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¡£¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤Ï¡¢»þÂ®96¥Þ¥¤¥ë¡Ê¤ª¤è¤½154.5km/h¡Ë¤Î¹äÂ®µå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµå¤Ë¡¢Êá¼ê¤Ï¥ß¥Ã¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥ß¥Ã¥È¤Î¾å¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ç¿³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÄ¾·â¡£¹äÂ®µå¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ±¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¼ç¿³¤Ï¡¢¼õ¤±¤¿¾×·â¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¿À¼¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬¿å¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ç¿³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ëÃæ¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÏ«¤»¤ºÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡Ö»à¤Ì¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¥¨¥°¤¤²»¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¸å¡¹Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤ï¡×¡Ö¤Ä¤«¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÊá¤ì¤è£÷¡×¡ÖÂÇµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµÕ¤ËÉÝ¤¤¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀÐ¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¿³È½¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤ËÌ¿·ü¤±¤è¤Ê¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªÂç»ö¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Æ¤«¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤ªÁ°¤é¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤Ê£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë