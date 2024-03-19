Éü¶½ÁË¤à¶õ¤²È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¡¡¼£°Â°²½¤â·üÇ°¡¢Ç½ÅÐÃÏ¿Ì
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢¶õ¤²È¤¬Éü¶½ºî¶È¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤âÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2¼¡ÈòÆñ¤¬¿Ê¤ß½êÍ¼Ô¤¬±óÊý¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý²Ã¡£Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤°ÅÝ²õ²È²°¤Î½èÍý¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼£°Â¤Î°²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¤¬¤ì¤¤Î»³¡£¼Ö¤âÆþ¤ì¤ó¤ï¡×¡£ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤ÎÉÍÌîÎ´É×¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¼«Âð¤ËÂ³¤¯ºÙ¤¤À¸³èÆ»Ï©¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤¬»¶Íð¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤ÏÅÝ²õ¤·¤¿²È²°¤¬Âç¤¤¯¤»¤ê½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£È¯À¸¤«¤éÌó2¥«·î¤¬²á¤®¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤²È¤Ð¤«¤ê¡£ÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤Ë¤â²È¼ç¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬5Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î2018Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢Áí½»Âð¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤¬20.6¡ó¡£Æ±¤¸¤¯Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÎØÅç»Ô¤¬23.5¡ó¡¢Ç½ÅÐÄ®¤¬24.3¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î13.6¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£3»ÔÄ®¤È¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£