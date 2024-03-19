¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¡È±«¡É±ÊÌî²ê°ê¡¢¡ÈÂÀÍÛ¡É»³ÅÄÍµµ®¤Î·èÃÇ¤Ë¹æµã¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÎÞ¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¡×
¡¡±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¡¢»³ÅÄÍµµ®¤¬¶¦±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂÀÍÛ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬±«¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¡×¡ÖÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±«¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹ÂÀÍÛ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¡¡¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ºù¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÌë¡¢±«¤ÏÂÀÍÛ¤¬ºî¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë»ë³Ð¤ò¼º¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Þ´¶¤Î¤¦¤Á»Ä¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄ°³Ð¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬3·î31Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬±«¤ËÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä°³Ð¤ò¼º¤¦¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢2¿Í¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ê»þ¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3·î31Æü¡£±«¤ÈÂÀÍÛ¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¹»¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÈà½÷¤ÏÄ°³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É½¾ð¤Î¾Ã¤¨¤¿±«¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÂÀÍÛ¤Ï¹æµã¡£ÎÞ¤â¸Ï¤ì¤ÆÊòÁ³¤È¤¹¤ëÂÀÍÛ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é¤Î°ÆÆâ¿Í¡¦Æü²¼¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£Æü²¼¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Þ´¶¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î±«¤Ï¼«Âð¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¤äÄ°³Ð¡¢¤µ¤é¤ËÌ£³Ð¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÁ´¤Æ¤Î´¶³Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯±«¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±«¤ÏÀ¸Á°¤ÎÂÀÍÛ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¯¡£±«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸Þ´¶¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤¬Æü²¼¤«¤é¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Â³¤±¤ë¤«¡¢»à¤òÁª¤ó¤Ç±«¤Î¸Þ´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¡É¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡ÂÀÍÛ¤¬¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯»à¤òÁª¤Ö»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±«¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¹æµã¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Ö¤â¤¦ÌµÍýÎÞÁ£¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î2¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤Æ¿É¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±«¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹ÂÀÍÛ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¡¡¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ºù¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÌë¡¢±«¤ÏÂÀÍÛ¤¬ºî¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë»ë³Ð¤ò¼º¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Þ´¶¤Î¤¦¤Á»Ä¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄ°³Ð¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬3·î31Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬±«¤ËÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Þ´¶¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î±«¤Ï¼«Âð¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¤äÄ°³Ð¡¢¤µ¤é¤ËÌ£³Ð¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÁ´¤Æ¤Î´¶³Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯±«¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±«¤ÏÀ¸Á°¤ÎÂÀÍÛ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¯¡£±«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸Þ´¶¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤¬Æü²¼¤«¤é¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Â³¤±¤ë¤«¡¢»à¤òÁª¤ó¤Ç±«¤Î¸Þ´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¡É¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡ÂÀÍÛ¤¬¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯»à¤òÁª¤Ö»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±«¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¹æµã¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Ö¤â¤¦ÌµÍýÎÞÁ£¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î2¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤Æ¿É¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£