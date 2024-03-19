ÆüËÜ¼çºÅ¤Î¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý²ñ¹ç³«ºÅ¡¢³Ë¤Î¶¼°Ò¹â¤Þ¤ëÃæ¡Ö³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢³Ë¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï18Æü¡¢¡Ö³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿°ÂÊÝÍý²ñ¹ç¤Ï¡¢º£·î¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾åÀî³°Áê¤¬µÄÄ¹¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÀî³°Áê¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë³Ë¤Î°Ò³Å¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤òÈóÆñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ë³ËÀïÎÏ¤ÎµÞÂ®¤ÊÁý¶¯¤Ï¡¢³Ë·³³È¶¥Áè¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢³ËÀïÁè¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ³Ë·³½Ì¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¡Ö²æ¡¹¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ËÀïÁè¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²áµî¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤³¤½·³½Ì¤¬É¬Í×¤À¡×¤Þ¤¿¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¹Åç¡¢Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤òÅÁ¤¨¤ëºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÀ¸¤¾Ú¿Í¤À¡×¤È¡¢¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£