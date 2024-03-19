±ß°Â¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¬¡ÄÆüËÜ¤Î¡È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É²óÉü¡É¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡©
¡¡Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿½ÉÇñ¡¦Î¹¹Ô¼ûÍ×¤¬ºòÇ¯¸åÈ¾¤«¤éµÞÂ®¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤òÊâ¤¯¤È¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÂç·¿¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤¤¤¿¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©maruco/¥¤¥á¡¼¥·゙¥Þ¡¼¥È
¹ñÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÎÁ¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï24Ëü5000¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¿ô¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤â2023Ç¯¤Ë¤Ï2506Ëü6000¿Í¤òµÏ¿¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Ç¤¢¤ë2019Ç¯3188Ëü2000¿Í¤Î8³ä¶á¤¯¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JTB¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ï2019Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë3310Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¿ô¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯Í½Â¬ÃÍ¤Ç2²¯8100Ëü¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¥³¥í¥ÊÁ°¤Ç¤¢¤ë2019Ç¯2²¯9170Ëü¿Í¤Ë¤Û¤ÜÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Î¹¹Ô½ÉÇñ¼ûÍ×¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÎÁ¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£ÅÔÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤¬1Çñ¤¢¤¿¤ê1Ëü5000±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¥°¥ì¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È2Ëü±ß¤ò²¼¤é¤Ê¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î½ÐÄ¥µ¬Äê¤Ç½ÉÇñÈñ¤Î¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¸Âµ¬Äê¤Î²þÄê¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢º¹³Û¤ò½ÐÄ¥¼êÅö¤ä¼«Ê¢¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹´ØÏ¢¤Î½ÐÄ¥¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿»Æ©¤·¤¿¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄÉáµÚ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²óÉü¤ÏÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ç¤Î½ÐÄ¥¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤³¤í¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÃ¦¤·¤ÆºÆ¤Ó²æ¤¬À¤¤Î½Õ¤òëð²Î¤·»Ï¤á¤¿¤«¤Ë¤ß¤¨¤ëÎ¹¹Ô¡¦½ÉÇñ¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²óÉü¤Î¶ñ¹ç¤ò¸«¤ë¤ËÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¢¤ë¡£2019Ç¯¤È2023Ç¯¤Î¹ñÊÌ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Áí¿ô¤Ç¤Ï21¡ó¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸º¾¯Éý¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤Ç¤¢¤ë¡£2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Ê¤ó¤È74.7¡ó¤Î¸º¾¯¡£¼Â¿ô¤Ë¤·¤Æ716Ëü9000¿Í¤â¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤À¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÉý¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯8·î10Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦78¤«¹ñ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ÎÀ©¸Â²ò½ü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Â¾å²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²óÉü¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢Ä¾¶á¤Î24Ç¯1·îÃ±·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âË¬ÆüµÒ¤Ï41Ëü5000¿Í¡£2019Ç¯Åö»þ¤Î55¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤«²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë24Ç¯1·î¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁí¿ô¤Ï2019Ç¯Æ±·î¤Î¿å½à¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î²óÉü¤ÎÆß¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÆüÃæ¤ÎÀ¯¼£Åª¶ÛÄ¥¤ä¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿·Êµ¤¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï959Ëü4000¿Í¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁí¿ô¤Î3³ä¤òÀê¤á¤¿Ãæ¹ñ¿ÍË¬ÆüµÒ¤ÎÂàÄ¬¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É²óÉü¡É¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡©
¡¡°ìÉô¤Î¥¢¥ó¥ÁÃæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎË¬Æü¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤à¤·¤í´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É²óÉü¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤Ï23Ç¯¤Ç695Ëü8000¿Í¡£19Ç¯¤Î558Ëü4000¿Í¤ò137Ëü4000¿Í¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¤è¤¯ºÇ¶á¤Ç¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢19Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï32Ëü2000¿Í¤ÎÁý²Ã¡£¤¿¤ÀÁý²Ã¿ô¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÁý²Ã¤Î23¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿²¤ÊÆ¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö²¤¡×¤Ï21.5¡ó¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¸º¾¯Î¨¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ïºø³Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¤ÏÀ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍË¬ÆüµÒ¤òÊä¤¦µßÀ¤¼ç¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢4¤«¹ñ¤À¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÈæÎ¨¤Ï19Ç¯¤Ç70¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂàÄ¬¤·¤¿23Ç¯¤Ç¤â63¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼Â¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤À¡£
¡¡´Ñ¸÷Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¹á¹Á¤Ç12.3¡ó¡¢ÂæÏÑ¤Ç14.4¡ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç24.1¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¹á¹Á¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿²ó¿ô¤¬10²ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬29.7¡ó¡¢2¡Á9²ó¤¬58¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ÷Î¥Åª¤Ê¶á¤µ¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¿Æ¶á´¶¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¼è¤ê¤¬½Å¤¤¸¶°ø
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¿Í¡¢¤³¤ì¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë·«¤ê½Ð¤¹ÆüËÜ¿Í¤â¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤âÂ¼è¤ê¤¬½Å¤¿¤¤¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐÆüËÜ¿Í½Ð¹ñ¼Ô¿ô¤Ï2019Ç¯¤Ë2008Ëü¿Í¤È½é¤Î2000Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï962Ëü4000¿Í¤È19Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¿å½à¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬8³äÊý¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¡¡¸¶°ø¤Ï2¤Ä¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÈÉÏË³²½¡É¤È¡È¹âÎð²½¡É¤À¡£À¤³¦¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î²óÉü¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥³¥í¥ÊÂÐºö¤òÍýÍ³¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¾·Íè¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î¶âÍø¤Ï¹âÆ¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄã¶âÍøÀ¯ºö¤Î°ì¿ÍÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤È¤Î¶âÍøº¹¤Ï¹¤¬¤ê¡¢±ß°Â¤ò½õÄ¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÆ°Íð¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Í×°ø¤ÏÆüËÜ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õ±¿ÄÂ¡¢³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÈñ¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤Ç¤ÎÊª²Á¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤Ï¡¢°ì¸þ¤ËµëÎÁ¤Ê¤É¼ê¸µ¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Áê¼¡¤°ÁýÀÇ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Î°ú¤¾å¤²¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤È³¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Í¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¡£
Î¹¹ÔµÒ¤Î¹âÎð²½¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Î¹¹ÔµÒ¤Î¹âÎð²½¤À¡£º£¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¹½À®¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃÄ²ôÀ¤Âå¡Ê1947Ç¯¤«¤é49Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¸µµ¤¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¿19Ç¯º¢¤ÈÈæ¤Ù¡¢25Ç¯¤Ë¤ÏÈà¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Î¼þÊÕÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ïº£¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤À¡£
¡¡JTB¤Ç¤Ï24Ç¯¤Î³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤ò1450Ëü¿Í¡Ê19Ç¯Èæ72¡ó¡Ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Ç¯1·î¤ÎÄ¾¶áÃÍ¤Ç½Ð¹ñ¼Ô¿ô¤Ï83Ëü8000¿Í¡£19Ç¯Èæ¤Î58¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Ç´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë³¤³°ºß½»ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈÌ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿ÀÞ¤Ë¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤Î¸º¾¯¤ÈÃÄÂÎÎ¹¹ÔµÒ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¤¥É¶È¤ÏÉÎ»à¤Î¾õ¶·¡£¥¬¥¤¥É¤â¹âÎð²½¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤ò¥¬¥¤¥É¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¿´ÇÛ¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¸º¤ê¡¢É´²ßÅ¹¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÉ½µ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤Î¤¬¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤Î·ã¸º¤À¡£Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃÄ²ôÀ¤Âå¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë25Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤Î¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Êä¤¦¤Î¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤»¤¤¤¼¤¤5Ãû±ßÄøÅÙ¡£ÂÐ¤¹¤ë¹ñÆâÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤Ï21Ãû±ß¤À¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤Î¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤Î¸º¾¯¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¸½ÌòÀ¤Âå¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤ÊÏÃ¤À¡£Èà¤é¤Ï½»Âð¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯¼ý¤Î½½¿ôÇÜ¤â¤Î¥í¡¼¥ó¤òÇØÉé¤¤¡¢ËÄ¤é¤à¶µ°éÈñ¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¡¢ÁýÀÇ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Ñ¸÷Î©¹ñ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤ËÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼«Á³´Ä¶¡¢¿©»ö¡¢¸òÄÌÂÎ·Ï¤ò¶ñÈ÷¤¹¤ëµ©Í¤Ê¹ñ¤À¡£º£¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¹ñÆâ¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î¾ÃÈñ³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤â26Ãû±ß¡£ÆüËÜ¤ÎGDP595Ãû±ß¤Î¤ï¤º¤«4.4¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¹ñÆâ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÍµÊ¡¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤´Êô»Å¤¹¤ëÉÏ¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¤±¤È¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë