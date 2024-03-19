¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¹â¤Î³°¸ò´±¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃ²Èþ¡ª¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤ò»È¤¦Áª¼ê¤Ï½é¡×
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÏÃÂê¤ò¿¶¤ê»µ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎÙ¹ñ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÆü´©»æ¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤Î´Ú¹ñ°¦¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£·î15Æü¤ÎÍè´Ú°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Ç°ìÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜµå³¦¤Î°ÎºÍ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î14Æü¤Ë¿·ºÊ¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤òÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¤ØÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤òÄó¶¡¡£3·î20Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÉô¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À´Ú¹ñÈþ¿Í½÷Í¥¤Î¥ì¥®¥ó¥¹»Ïµå¼°¥·¡¼¥ó
¡¡3·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥¥¦¥à¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂçÃ«¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ÈËÞÂà¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢µå¾ì¤ÏÈà¤Î1¥¹¥¤¥ó¥°¤´¤È¤ËÇ®¶¸¡£¤¤¤µ¤µ¤«°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿Íµ¤¤òÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ê¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏËÜÅö¤ËÂæÏÑ¤È´Ú¹ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«¡Ê³¤³°¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ìîµå¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¹â¤Î³°¸ò´±¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»æ¤ÏÂçÃ«¤¬´Ú¹ñÅþÃåÄ¾¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¸ø¼°Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Æ°²è¤Ç¡¢´Ú¹ñ¹ñ´ú¤òÊ£¿ôÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤òSNS¤Ç»È¤¦ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤ËÂ¾°Õ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë°î¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤ä¤Ï¤ê´¶¿´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Æ±¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÃË¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤Î´Ú¹ñ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤Ç¤â¹ñºÝÅª¤Ë¾Î»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]