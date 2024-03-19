¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¸ÀµÚ¤ËÈ¿È¯¡¡¥Ï¥ê¥³¥Õ½£½ä¤ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹â´±
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ý¥É¥ê¥ã¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¸ÜÌä¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÆâ¤Ë¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¸¢¿¯³²¤À¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÀïÁè¤Î³ÈÂç¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÀë¸À¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬18ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡17Æü³«É¼¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥Ï¥ê¥³¥Õ½£¤òÊ»¹ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀ¯¸¢¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÎÎÅÚ¡×¤Ë°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥É¥ê¥ã¥¯»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥Ï¥ê¥³¥Õ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¡£¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£