ËÜÅö¤Ë37ºÐ¡©´Ú¹ñ¤Î8Æ¬¿È½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¡È¥ß¥Ë¥¹¥«ÂÁÈ¤ßSHOT¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤¬37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤Î¥¥¹SHOT
¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
»ÍÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇò¿§¤ÎÄ¹Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯3·î¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡¢Æ±Ç¯4·î¤Î¡ÖCreaS F¡õC Âè45²óKLPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤ä²òÀâ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹172cm¡£¡ÖKLPGA¹Êó¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÂè°ì´üÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÂ¸ºß¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡È¸µÁÄÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡È8Æ¬¿ÈÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÂç¿©¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤¬¹¥¤¡£Ç¼Æ¦¤ò¾è¤»¤¿¤éºÇ¹â¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯3·î¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±Ç¯4·î¤Î¡ÖCreaS F¡õC Âè45²óKLPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£