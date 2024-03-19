Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¿Ê²½¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡Ä¡Ö¿Ê²½¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤òºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤òÁÄ¤È¤¹¤ë¿Ê²½³Ø¤Ï¡¢¥²¥Î¥à²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¸Êª¤È¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÍý²ò¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¿Ê²½ÏÀ¡×¤Ï¼«Á³²Ê³Ø¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ¡¦»×ÁÛ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
È¯Çä¤«¤é¤¿¤Á¤Þ¤Á4ºþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¼ö¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ©Âå¤Î½ñ¤¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀéÍÕÁï»á¤¬¡¢¿Ê²½ÏÀ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÌÂµÜ¡×¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀéÍÕÁï¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¼ö¤¤¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½¤ËÊý¸þÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¿Ê²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤È»ä¤¬¸À¤ª¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤Î³ØÀ¸¤â´Þ¤á¤¿À¸Êª³ØÅÌ¤Ïµ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¶ì¾ð¤ò½Ò¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Ê²½¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸Êª³ØÅª¤Ê¿Ê²½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢°äÅÁ¤¹¤ëÀ¼Á¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Î¤½¤ì¤ÏÈ¯Å¸¤äÈ¯Ã£¡¢¿ÊÊâ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸Êª¿Ê²½¤Ï°ìÄêÊý¸þ¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£ÌÜÅª¤âÌÜÉ¸¤â¡¢°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍ×¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÀ¸µ¯¤·¤¿ÊÑ°Û¤¬¼«Á³ÁªÂò¤Î¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÎÀâÌÀ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ê¸¶°ø¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ°Û¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸Êª¤ä¼þ°Ï¤Î¼«Á³¤È¤ÎÌµ¸Â¤ËÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ°Û¤¬²¿¤«¤Î¼ï¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÍ±×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ÄÂÎ¤ÎÀ¸Â¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊÑ°Û¤¬¤½¤Î¸ÄÂÎ¤Î»ÒÂ¹¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»ÒÂ¹¤âÀ¸¤»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ï¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¸ÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«À¸¤»Ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ°Û¤Ç¤â¡¢ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Íý¤ò¡¢»ä¤Ï¡Ø¼«Á³ÁªÂò¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÁªÂò¤ÎÎÏ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡×
¤³¤Î¼«Á³ÁªÂò¤ÎºîÍÑ¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÈË¿£Î¨¤äÀ¸Â¸Î¨¤ò»ý¤ÄÊÑ°Û¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Û¤«¤ÎÊÑ°Û¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¡¢Â¸ºßÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÁªÂò¤Ë¤è¤ë¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤¬Ãß
ÀÑ¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ²¿ÊÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¼«Á³ÁªÂò¤Ï¡¢Æ°¿¢Êª¤Î°é¼ï¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¦ÊÑ°Û¤ÎÁªÈ´¨¡¨¡¿Í°ÙÁªÂò¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¿Í°ÙÁªÂò¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤ÎºîÍÑ¤Ë¤Ï°é¼ï²È¤¬Êú¤¯¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÎÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ°Û¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤¬ÍÍø¤«¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤Ï¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¤â¿Ê¤ß¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¿Ê²½¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤ä¿ÊÊâ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤Þ¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Âà²½¤â¿Ê²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢´óÀ¸Ãî¤¬¼«Í³À¸³è¼Ô¤ÎÁÄÀè¤«¤é¿Ê²½¤·Å¬±þ¤ò¿ë¤²¤¿·ë²Ì¡¢ÁÄÀè¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ï´±¤äÇ½ÎÏ¤ò¼º¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤êÂà²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë·ë²Ì¡¢Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¡£¸½ºß¤ÎÀ¸Êª¤¬¡¢½é´ü¤ÎÀ¸Ì¿¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊ£»¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤Ø¤Î¿Ê²½¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¸«¤Æ¤½¤¦»×¤¦¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÎÃÏµå¾å¤ËÀ³¤àÀ¸Êª¼ï¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌÁÄÀè¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¡¢Æ±¤¸¿Ê²½¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÁÄÀèÅª¤Ê·Á¼Á¤ò»Ä¤·¤¿¼ï¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤¬ÊÌ¤Î¼ï¤ÎÁÄÀè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï1837Ç¯¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ëÆ°Êª¤¬¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤è¤ê¹âÅù¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿Í§¿Í¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Õ¥Ã¥«¡¼¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢¤³¤¦¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿À¤è¡¢¡È¿ÊÊâ¤¹¤ë·¹¸þ¡É¤È¤¤¤¦¥é¥Þ¥ë¥¯¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿¹Í¤¨¤«¤é¡¢»ä¤ò¤ª¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¿Ê²½¤Ï¿ÊÊâ¤Ç¤âÈ¯Å¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼À¸Êª³Ø°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤ä°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê²½¤òÈ¯Å¸¡¢È¯Ã£¡¢¿ÊÊâ¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¼çÄ¥¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£¤½¤ÎÍ×ÅÀ¤Ï¡¢Âè1¤ËÀ¸Êª¤Î¼ï¤Ï¿À¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌÁÄÀè¤«¤éÊ¬²½¡¢ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¡£
Âè2¤Ë¡¢À¸Êª¤Î·ÏÅý¤¬¾ï¤ËÊÑ²½¤·¡¢»ÞÊ¬¤«¤ì¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¼ï¤ÏÎà·¿Åª¤Ê¼ÂÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê¤äÂ°¤ä°¡¼ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢·Á¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç×ó°ÕÅª¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤ëÊÑ°Û¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¡£
Âè3¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¼çÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ï¼«Á³ÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼«Á³ÁªÂòÀâ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î»°¤Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢À¸Êª¤Î¿Ê²½¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¿ÊÊâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êý¸þÀ¤Î¤Ê¤¤ÌÕÌÜÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Æ³¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥É¡×¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¿Ê²½¡Êevolution¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¸½ºß¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¿Ê²½¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤ò¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏºÇ½é¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1859Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÜ¡ÊOn the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the¡¡Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life¨¡¨¡¼«Á³ÁªÂò¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¸Êª¤ÎÆ®Áè¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍø¤ÊÉÊ¼ï¤Î°Ý»ý¤Ë¤è¤ë¼ï¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Î°Õ¡Ë¨¡¨¡Î¬¾Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°»ì·Á¤ÇÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï»È¤ï¤º¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Êtransmutation¡Ë¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¤é¤ÎÍýÏÀ¤ò¡¢¡ÖÊÑ²½¤òÈ¼¤¦·ìÅý¤ÎÍýÏÀ¡×¡Êtheory of descent with modification¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¿Ê²½¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Á³ÁªÂò¤ÎºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤é»È¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÊÑ²½¡×¤È¤·¤«É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬19À¤µªÁ°È¾¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¿Ê²½¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢³Ø½Ñ³¦¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¤Þ¤À¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¤Î¹Ò³¤
ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿1832Ç¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥¤¥¨¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤ËÂ¸ºß¤·¤¿³¤ÍÎ¤ÎÍ³Ì¥¢¥á¡¼¥ÐÎà¤Î¤¦¤Á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬½ù¡¹¤Î¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Î¦
ÃÏ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡×¡£
¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤ÐÀ±±À¤Î¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈóÀ¸ÊªÅª¼«Á³¤ÎÏ¢Â³Åª¤ÊÊ£»¨²½¤äÈ¯Ã£¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îò»Ë
²È¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥°¥ì¥¤¥Ö¤Ï1837Ç¯¤Ë¡¢¡ÖÎ©·û¼çµÁ¤Ë¤è¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯¼£·ÁÂÖ¤Ï¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÊÊâ¤Ï¸÷¡¢¿êÂà¤Ï°Ç
¤â¤È¤â¤È¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¡ÖÅ¸³«¤¹¤ë¡¢·«¤ê¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥é¥Æ¥ó¸ì¡¢evolutio¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬°ìÊý¸þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë
¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Å¾¤¸¤Æ17À¤µª°Ê¹ß¡¢¸ÄÂÎÈ¯À¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ì¤È¤·¤Æ¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎÁ°À®Àâ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢Àº»Ò¤äÍñ¤ÎÃæ¤Ë»Ò¶¡¤Î·Á¤Î¤Ò¤Ê·¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬È¯À¸¤Î²áÄø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤Ï¡¢¼«Á³¼çµÁ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¨¡¨¡¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥×¥é¥È¥ó¤¬ËüÊª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊª¤ò¤½¤ÎÊª¤¿¤é¤·¤á¤ëÉÔÊÑ¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëËÜ¼Á¼çµÁ¤ò¾§¤¨¤Æ¡¢¿Ê²½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÉÔÊÑ¤Î»×ÁÛ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¥×¥é¥È¥ó¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ëÃá½ø¤ÎÈ¯À¸¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÃåÁÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÀ¸Êª¤«¤é¿¢Êª¡¢Æ°Êª¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤¹¤ë¼«Á³´Ñ¤¬Æ³¤«¤ì¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¡¢¼«Á³Êª¤ÎÂ¸ºß¤Ë¹çÌÜÅªÀ¤òÇ§¤á¤¿¡£¤³¤ÎÃá½ø¤ÈÏ¢Â³¤¬¤Î¤Á¤Ë¡ÖÂ¸ºß¤ÎÏ¢º¿¡×¨¡¨¡¿¢Êª¤«¤éÆ°Êª¡¢¿Í´Ö¤Ø¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÄ¾ÀþÅª¤ÊÃá½ø¤òÉ½¤¹¼«Á³´Ñ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î»þ´ÖÅª¤ÊÊÑ²½¤Î³µÇ°¤¬Í»¹ç¤·¡¢¿ÊÊâ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÎò»Ë´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹°ÊÍè¤ÎÌÜÅªÏÀ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¿ÊÊâ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÊÊâ¤ò¸÷¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿êÂà¤Ï°Ç¤Ç¤¢¤ë¡£À¾²¤¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤¬ºî¤ë±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÊÊâ´Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤½¤ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µìÌóÀ»½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ÂÄÍî¿ÀÏÃ¨¡¨¡¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤«¤éÂ³¤¯ÂÄÍî¤ä¡¢Âç¹¿¿å¤òÈ¢½®¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥Î¥¢¤Î»ÒÂ¹¤¬³ÆÃÏ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¸å¡¢¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¤¦¤Á¤ËÂÄÍî¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿êÂà´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÍÎà¤Ï¿À¤Ë¤è¤ëÁÏÂ¤°ÊÍè¡¢ÂÄÍî¤·¿êÂà¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î½ªËöÏÀ¤Ï¡¢µÕ¤ËÀ¾²¤¤Î¿ÊÊâ¤Ø¤Î¶¯Ç÷´ÑÇ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
18À¤µª¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ó¥å¥Õ¥©¥ó¤¬¡¢¡Ö¤È¤¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¯Ã£¤ÈÂà²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°Êª¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¼ï¤ÎÊÑ²½¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ
¤¤¤¿¡£¿ÊÊâ¤ÈÂà²½¡ÊÂÄÍî¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´Ä¶¤Î°ã¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¥Ó¥å¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î³èÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¿·ÂçÎ¦¤Îµ¤¸õ¤Ï¡¢Æ°¿¢Êª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¿Í´Ö¤âÂà²½¤µ¤»¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿ÊÆ¹ñ·ú¹ñ¤ÎÉã¡¢¥È¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢È¿ÏÀ¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Î¼«Á³¤äÆ°¿¢Êª¤ò¾Î¤¨¤ë³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢µðÂç¤Ê¥Ø¥é¥¸¥«¤ÎÇíÀ½¤ò¥Ó¥å¥Õ¥©¥ó¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Õ¥©¥ó¤ÎÀâ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥È¤Ï¿Í¼ï¤Î°ã¤¤¤òµ¤¸õ¤Î°ã¤¤¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó=¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥é¥Þ¥ë¥¯¤¬1809Ç¯¤Ë¡¢¿Æ¤¬´Ä¶¤Ë±þÅú¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿À¼Á¤¬¼¡À¤Âå¤ËÀèÅ·Åª¤ÊÀ¼Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÀ¸Êª¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥é¥Þ¥ë¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸Êª¤ÏÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿ÊÊâ¤µ¤»¤ëÆâÅª¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢À¸Êª¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ç¾¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸Êª¤ÏÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¡¢ÊÑ²½¤·¤¿´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿À¼Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¿ÈÂÎ¤ËÀ¸¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢»Ò¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ÀèÅ·Åª¤ÊÀ¼Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£»È¤ï¤ì¤Ê¤¤À¼Á¤ÏµÕ¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³ÍÆÀ·Á¼Á¤Î°äÅÁ¤Ë¤è¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÊâ¤Ç¡¢À¸Êª¤ÏÁÄÀè¤«¤é»ÒÂ¹¤Ø¤È½ù¡¹¤ËÀ¼Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²òË¶³Ø¼Ô¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥¥å¥ô¥£¥¨¤Ï¡¢Å·ÊÑÃÏ°Û¤Ë¤è¤ë¼ï¤ÎÀäÌÇ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¼ï¹½À®¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊÑÁ«¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¹¤ë¡ÖÅ·ÊÑÃÏ°ÛÀâ¡×¤ò¾§¤¨¡¢¥é¥Þ¥ë¥¯¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÁÄÀè¡½»ÒÂ¹¤ÎÁ²¿ÊÅªÊÑ²½¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï18À¤µª¤«¤é19À¤µª½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿À¤ÎÀÝÍý¤Ï¼«Á³Ë¡Â§¤Î·Á¤ÇºîÍÑ¤·¡¢¼«Á³¤ÎÈ¯Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÀÝÍý¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¡¢¿Ê²½Íý¿ÀÏÀ¡ÊEvolutionary deism¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼çÄ¥¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¸Êª¤Î¸ÄÂÎÈ¯À¸¤â¤³¤¦¤·¤¿ÀÝÍý¤¬ºîÍÑ¤¹¤ëÎã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿Ê²½Íý¿ÀÏÀ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÎÁÄÉã¡¢¥¨¥é¥º¥Þ¥¹¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤â¡¢1791Ç¯¤Ë¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ÄÂÎÈ¯À¸¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¤¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ï»Ò¤«¤é¿Ê¤àÆ°Êª¤Þ¤¿¤Ï¿¢Êª¤ÎÍÄÂÎ¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£
¿Ê²½Íý¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔÌÀ³Î¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤¶Ñ¼Á¤Ê¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò»ý¤ÄÃá½ø¤¢¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Ë»ê¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¹¬Ê¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿ÊÊâ¡¦È¯Å¸¤Î²áÄø¤¬¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÂÎ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÄÂÎÈ¯À¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¸Êª¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊÑÁ«¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¸ÄÂÎÈ¯À¸¤ÈÆ±¤¸¤¯²¿¤é¤«¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤È¸«¤Ê¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¡Ò¶¥Áè¤È¤½¤Î·ë²Ì¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿Ê²½ÏÀ¡×¡Ä 19À¤µª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¿Ê²½¤Î¼ö¤¤¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù°ÊÁ°¤Î¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¡Ö¿Ê²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤ÈÀ¸Êª³Ø¤Ç¤Î°ÕÌ£¤Î¤Á¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¶¥Áè¤È¤½¤Î·ë²Ì¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿Ê²½ÏÀ¡×¡Ä 19À¤µª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¿Ê²½¤Î¼ö¤¤¡×