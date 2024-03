ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ú¾¾Èø·é¡ßÃÝÅÄ¥À¥Ë¥¨¥ë¡Û

芸能界のド真ん中で仕事をしてきた松尾潔が、ジャニー喜多川スキャンダルについて歯に衣着せぬ論陣を展開している。業界から干されて仕事を失うリスクを背負っても、なぜ松尾は口をつぐまないのか。1968年生まれの松尾と1997年生まれの竹田ダニエルの語らいは、ジェネレーションギャップを超越して驚くほどユニゾンを響かせる。(集中連載第5回=はじめから読む)

日本でにわかに始まったドキュメンタリー映画ブーム

竹田松尾さんは新刊『おれの歌を止めるな』の中で日本映画の話題を頻繁に取り上げていました。

松尾このところ、日本で政治を扱うドキュメンタリー映画の静かなブームが起きているんですよ。

株式会社ネツゲンの大島新監督は、立憲民主党の小川淳也さんの選挙戦を密着取材した「なぜ君は総理大臣になれないのか」(2020年)、「香川1区」(2021年)、そして安倍晋三前首相の葬儀を取材した「国葬の日」(2023年)を立て続けに発表しました。「国葬の日」を反安倍の映画だと思っている人がいるかもしれないけど、大島監督は国葬が催された2022年9月27日という特殊な1日を醒めた目で切り取っていて、決して反安倍のプロパガンダ映画ではありません。

内山雄人監督の「妖怪の孫」は、その昔「妖怪」と呼ばれた岸信介の孫、すなわち安倍晋三さんを扱った映画です。この作品はタイトルからしていかにも反安倍っぽいけど、実際わかりやすい反安倍の映画でした。

松尾大島監督の作品でプロデューサーを務める前田亜紀さんが監督を務めた「NO 選挙,NO LIFE」もおもしろかった。選挙ライターの畠山理仁さんの取材ぶりをずっと追ったドキュメンタリー映画です。北陸のテレビ業界から発信を続ける五百旗頭幸男さんが監督を務めた「はりぼて」(2020年)や「裸のムラ」(2022年)もおもしろかった。

ポレポレ東中野や渋谷のユーロスペースで、1年通してこうした政治ドキュメンタリー映画が観られるのは日本にとっていいことだと思います。

竹田それは日本社会で最近始まった動きなんですか。

松尾アメリカでは昔から政治的なテーマを扱ったドキュメンタリー映画がたくさんあるでしょ。マイケル・ムーアの「ボウリング・フォー・コロンバイン」(2002年)や「華氏911」(2004年)、「シッコ」(2007年)は日本でもかなり話題になりました。政治的なテーマを真正面から取り扱いつつ、エンターテインメントとして昇華するドキュメンタリー映画の手法が、ずいぶん遅れて日本でも定着しつつあるように思います。原一男監督のような大御所も今なお精力的ですし、森達也、ヤン・ヨンヒ、三上智恵、大矢英代……目が離せない作品が続きます。異なる個性が異なる視座を与えてくれるのは楽しいものだし、社会を立体的に理解するうえでも大いに機能するんじゃないかな。喜ばしい傾向ですよね。

映画「エブエブ」に全然共感できない人々

竹田2022年にアメリカで公開された映画「エブエブ」(「Everything Everywhere All at Once」)は、オスカー(アカデミー賞)で監督賞や主演女優賞など6部門を席巻しました。あの映画を観たとき、私は「これは自分の話だ」と思いました。でも日本では、同じアジア系の役者たちが主演でも、比較的「共感できるストーリー」として話題になることは少なかったですよね。

日本で「エブエブ」を観た人の感想の中で一番衝撃的だったのは「トム・クルーズみたいなカッコいい俳優を見て現実逃避したいのに、自分みたいな俳優がスクリーンにずっと映っていて居心地が悪い。そんなものを観るためにお金を払ったわけじゃない」というものでした。「ええっ、マジかよ」と衝撃を受けました。

松尾それはおそるべき感想だなあ。ウィル・スミスの「インデペンデンス・デイ」やブルース・ウィリスの「アルマゲドン」とかを観て「全米が泣いた。オレも泣いた」と熱狂している感覚と共通するかもしれない。

竹田今でこそハリウッド映画もオスカーも、やっと白人偏重主義から脱却してアジアに目を向けつつあります。私が子どものころは、アジア系アメリカ人を真正面から扱ったハリウッド映画なんて基本的にありませんでしたし、マイノリティへの差別を直接的に描く映画も今ほど多くなかったです。

私は中学生のときにリメイク版の映画「ヘアスプレー」(2007年)を初めて観て、以来何回この映画を観たかわかりません。太った女の子が主人公で、お母さん役は女装したジョン・トラボルタが演じています。ジョン・トラボルタを見た中学生時代の私は、彼が「女装しているオジサン」とは思いませんでした。ごく自然にお母さんの役割を担っているからです。

松尾日本だと女装したオジサンは嘲笑の対象にされてしまうけど、「ヘアスプレー」ではごく普通の家族の一員として描かれている。

竹田この映画は喜劇ではありますが、60年代のアメリカの黒人差別の話もガッツリ描かれています。「ヘアスプレー」で描かれる差別は「昔こういうこともあったんだな」という過去の出来事ではありません。私を含め、映画を観た人は「今でも続いている話だ」と認識しているはずです。日本でこの映画を観た人は、黒人差別がアメリカで今も続いている話だとは実感できないかもしれませんけどね。

松尾​「ヘアスプレー」は1988年に作られた映画のリメイク版ですよね。アメリカが映画をリメイクするときには、今の時代背景に合わせてバチッとアジャストしてくるところが毎度さすがです。「ウエスト・サイド・ストーリー」(1961年)を2021年にリメイクしたときも、60年の時を経てテクニカル的に見事な仕上がりでした。

竹田ダニエルさんがおっしゃるとおり、「エブエブ」を観た日本人は「アメリカにおけるアジア系アメリカ人」という文脈が全然ピンとこなくて、映画を観てもなかなか共感しづらかったかもしれない。実際日本では「エブエブ」はアメリカほど高い評判を得ていません。

自分の言葉で声を上げろ

松尾​竹田さんと話をしながらこれまで何度も意見が一致したように、日本人はとにかく議論を避けたがりますよね。SNSでもそうだし、学校でも職場でも、ちょっと強めの意見を言うと「面倒くさいやつだ」とみんなから避けられちゃう。今映画の話を少ししたけど、この程度の意見交換でさえ日本社会ではウザがられるのかもしれない。

ひろゆきの影響なのか、最近の小学生は教師や親を一言で論破したがるそうです。多様な意見を出して自由に論じ合い、時間をかけて合議として熟成させていく。この国の向かう先について、みんなで当事者意識を高めながらずっと語り続ける。それこそが「論」の醍醐味であって、相手を叩き潰して試合終了する論破なんて、この国を豊かにするわけがありません。

竹田松尾さんが著書『おれの歌を止めるな』の中で「自分の言葉で語る」「声を上げる」というフレーズを何度も強調されていました。声を上げることの効用は2通りあると思うんです。「チリも積もれば山となる」と言うように、多くの人が声を上げ続けていけば、その声がうねりのように連なってやがて社会に変化を起こしていきます。

松尾​一人ひとりの民意は目に見えないチリのようなものかもしれないけど、その民意こそが政治に変化を起こし、社会を変えていく最大の原動力ですよ。

竹田声を上げることのもう一つの効用は、自分が生きていることの責任と手応えを得られることです。「沈黙する」という選択肢を取ることは簡単ではあるけど、目の前で大きな問題が発生しているのに、黙っていていいのでしょうか。黙るという選択肢を取った自分を、未来の自分は許せるのだろうか?例えば今ガザで起きていることは、将来きっと学校の教科書に載るでしょう。その歴史を自分の子どもが知って「パパはこのとき何をしていたの?」「ママはこのとき何をしていたの?」と問われたときに「何もしなかったよ」とは答えたくないですよね。

自分は今動いている歴史の一部であり、自分にも世界を変えられるわずかな可能性があるのに、「何も声を上げない」「何もしない」という選択肢を取ることに私は罪悪感を抱きます。

松尾​今竹田さんはとても重要なことをおっしゃった。将来子どもから「大人たちはこのとき何をしていたの?」と質問される情景すら、想定しない日本人がほとんどだと思う。

みんなあまりにも近視眼的になりすぎていて、自分が今生きている時代のことしか考えていないんですよ。過去と現在と未来という連続的な時間軸でとらえるならば、「沈黙する」「ゲームを放棄する」という選択肢なんて取れるわけがない。だから竹田さんも僕も決して黙ることなく、声を上げ続け、文章を綴る手を休めることがないのです。(2024年1月5日、東京にて収録 集中連載をはじめから読む)

【松尾潔×竹田ダニエル】音楽と政治をともに変えるために〜『おれの歌を止めるな』刊行を契機に