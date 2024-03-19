¡ÖÉÃ»¦¡×µÈÅÄÍ¥Íø¡¢µï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ä!? ´ÇÈÄÌ¼»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÂ¿¿ô
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤¬±Ä¤àµï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÍò
ºòÇ¯¤ÎQ¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ー½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄ¥×¥í¡£1·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏµÈÅÄ¥×¥í¤ÎÉã¤¬ÅÔÆâ¤Ç±Ä¤àµï¼ò²°¡Ö¸Ä¼¼ ¶úÅ· Á¯µû Æó½½»Í¶è Ëö¹Ä®¡×¤Ç1ÆüÅ¹°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅ¹Ì¾¤¬µ¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÈÀÖ¤¤¥¨¥×¥í¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢´ÇÈÄÌ¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÈÅÄ¥×¥í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢µÈÅÄ¥×¥í¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¼¼ ¶úÅ· Á¯µû Æó½½»Í¶è Ëö¹Ä®¡×¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡ÖÍ½Ìó¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤é¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Ç¤¤º¡×¡ÖÉÃ»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈÅÄ¥×¥í¤ÏÅê¹Æ¤Ë¤Æ¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¤Î¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÅ¹¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢Ê¸¾Ï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄÌ¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤ò¤·¤¿µÈÅÄ¥×¥í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤¬ーー¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×µÆÃÏ¥×¥í¤È¼êÝÜ¼÷»Ê¥ª¥Õ¤ò´®Ç½
µÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤È¼êÝÜ¼÷»Êºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÆÃÏ¥×¥í¤È2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¼êÝÜ¼÷»Ê¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿ÝÈÓ¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç°ìÈÖ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿Áª¼ê¡×¤Ï¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖµÈÅÄÍ¥Íø¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿µÆÃÏ¥×¥í¡£¥·ー¥º¥óÃæÌä¤ï¤º¡¢¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¿¼¤¤´ÖÊÁ¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤¬ーー¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¸åÆ£¥×¥í¤È¤Î¥ª¥Õ¤ò¸ø³«
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤âÅìµþ¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸åÆ£¥×¥í¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¤¤Á¤´°»¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢LINE¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎµðÂç¿Í·Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Æó¿Í¤Î»Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤«¤éÁ´ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµÈÅÄ¥×¥í¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦¥´¥ë¥Õ¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¶õ¤±¤ÆÎý½¬¤âÀÝÀ¸¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀµÈÅÄ¥×¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2.6Ëü·ï¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤ÒµÈÅÄ¥×¥í¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨yuri_yoshida__¡¿Instagram