¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢PSR°ãÈ¿¤ÎN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¡¤ÁÅÀ4ÇíÃ¥½èÊ¬¤òÈ¯É½¡Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¼¨¤¹
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ý±×À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Îµ¬Â§(PSR)¡×°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¾¡¤ÁÅÀ4ÇíÃ¥¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢29»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ25¤Î17°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ21¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ22¤Ç18°Ì¤Î¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¹ß³Ê·÷¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ïº£²ó¤Î½èÊ¬¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈÎ©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£·î2Æü´Ö¤Î¸øÄ°²ñ¤ò·Ð¤ÆÀ©ºÛ¤ò·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ËÏÂÍ×°ø¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÊÂ³°¤ì¤¿¶¨ÎÏ¡Ù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡×
ÆÈÎ©°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î½èÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ6ÇíÃ¥¤òÀµÅö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá´ü¤Îºá¾õÇ§ÈÝ¤äÁÜºº¤Ø¤ÎÍ°ÕµÁ¤Ê¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4ÇíÃ¥¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ËÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç1²¯500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó200²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÂç3900Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó74²¯±ß)¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤êºÇÂç1300Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó24²¯6000Ëü±ß)¤ÎÂ»¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×»þÂå¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Îµ¬Äê¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6100Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó115²¯±ß)¤ÎÂ»¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£Ç¯1·î¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤³¤ì¤é¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤Ë¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ý¤·¡¢Â¨»þÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ý¤·¡¢Â¨»þÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤Î¼ºË¾¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°Ñ°÷²ñ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¹ðÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥óÆâ¤Ë¹ðÁÊ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¡¼¥°¤Î·òÁ´À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÏÀÄ´¤ÈÆâÍÆ¤ËÈó¾ï¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¿ô¥«·î¤ËµÚ¤Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÊÂ³°¤ì¤¿¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¿®Íê¤È¼«¿®¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ8¤ÎÀ©ºÛ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÇË»º¤ÎºÝ¤ËÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Çµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¡¤ÁÅÀ9¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¥¯¥é¥ÖÆÃÍ¤Î¾õ¶·¤È¤½¤Î´ËÏÂºö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£¸å¤ÎPSR°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È»ÙÊ§¤¤¤Î¤Ê¤¤¿·µ¬¾º³Ê¥¯¥é¥Ö¤¬¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î·òÁ´À¤È¶¥ÁèÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¶È·×²è¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏPSR¤Ø¤Î½å¼é¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦Ç½ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏPSR¤ÎÊó¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¸å¤â¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î½ªÎ»Á°¤Ë³Î¼Â¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢PSR¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î·É°Õ¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÖË¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¹âÅÙ¤ËÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿¼è°ú´Ä¶¤À¡×
¡ÖÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï´°Î»¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Î¤ß´°Î»¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥Ö¤òÈóÆñ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬°Ñ°÷²ñ¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÂåÉ½»î¹ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·üÇ°¤¹¤Ù¤»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÖË¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·èÄê¤¬Áª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Î±¿±Ä¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¾å°Ì¤Î¾®¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¾å¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡×
¡ÖÆ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÍýÏÀÅªº¬µò¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê°éÀ®¤ÇÍø±×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸å¤Ë¤Î¤ßÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¿äÏÀ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÎ®Æ°À¤òÇË²õ¤·¡¢¤³¤Î·èÄê¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¡Æ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÂåÉ½»î¹ç¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¼¨¤·¤¿¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ìµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤À¤¬¡¢¤³¤Î½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹µÁÊ¤ò¹Ô¤¦¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢29»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ25¤Î17°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ21¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ22¤Ç18°Ì¤Î¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¹ß³Ê·÷¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ïº£²ó¤Î½èÊ¬¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÈÎ©°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î½èÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ6ÇíÃ¥¤òÀµÅö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá´ü¤Îºá¾õÇ§ÈÝ¤äÁÜºº¤Ø¤ÎÍ°ÕµÁ¤Ê¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4ÇíÃ¥¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ËÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç1²¯500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó200²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÂç3900Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó74²¯±ß)¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤êºÇÂç1300Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó24²¯6000Ëü±ß)¤ÎÂ»¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×»þÂå¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Îµ¬Äê¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6100Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó115²¯±ß)¤ÎÂ»¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£Ç¯1·î¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤³¤ì¤é¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤Ë¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ý¤·¡¢Â¨»þÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ý¤·¡¢Â¨»þÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤Î¼ºË¾¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°Ñ°÷²ñ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¹ðÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥óÆâ¤Ë¹ðÁÊ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¡¼¥°¤Î·òÁ´À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÏÀÄ´¤ÈÆâÍÆ¤ËÈó¾ï¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¿ô¥«·î¤ËµÚ¤Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÊÂ³°¤ì¤¿¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¿®Íê¤È¼«¿®¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ8¤ÎÀ©ºÛ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÇË»º¤ÎºÝ¤ËÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Çµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¡¤ÁÅÀ9¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¥¯¥é¥ÖÆÃÍ¤Î¾õ¶·¤È¤½¤Î´ËÏÂºö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£¸å¤ÎPSR°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È»ÙÊ§¤¤¤Î¤Ê¤¤¿·µ¬¾º³Ê¥¯¥é¥Ö¤¬¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î·òÁ´À¤È¶¥ÁèÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¶È·×²è¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏPSR¤Ø¤Î½å¼é¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦Ç½ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏPSR¤ÎÊó¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¸å¤â¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î½ªÎ»Á°¤Ë³Î¼Â¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢PSR¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î·É°Õ¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÖË¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¹âÅÙ¤ËÀìÌç²½¤µ¤ì¤¿¼è°ú´Ä¶¤À¡×
¡ÖÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï´°Î»¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Î¤ß´°Î»¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥Ö¤òÈóÆñ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬°Ñ°÷²ñ¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÂåÉ½»î¹ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·üÇ°¤¹¤Ù¤»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÖË¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·èÄê¤¬Áª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Î±¿±Ä¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¾å°Ì¤Î¾®¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¾å¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡×
¡ÖÆ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÍýÏÀÅªº¬µò¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê°éÀ®¤ÇÍø±×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸å¤Ë¤Î¤ßÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¿äÏÀ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÎ®Æ°À¤òÇË²õ¤·¡¢¤³¤Î·èÄê¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¡Æ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÂåÉ½»î¹ç¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¼¨¤·¤¿¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ìµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤À¤¬¡¢¤³¤Î½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹µÁÊ¤ò¹Ô¤¦¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£