ÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼ ´Ú¹ñ¤Ç¤âà±ÑÍºá¶â²ÏÀ®¤·¤Î¤°Àª¤¤¡Ö²¾¤ËÈà¤¬±óÀ¬ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡Ú´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë£±£¸ÆüÈ¯¡Ûº£¤ä¡Ö£Í£Ì£Â¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¡¢£²£°Æü¤«¤é£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Í£Ì£Â³«Ëë£²Ï¢Àï¡Ê¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Ç²þ¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÆâ¤Ç¡Ö±ÑÍº¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡á£²£¸¡ËÆâÌî¼ê¤Î¿Íµ¤¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÆâ¾ð¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²£°Æü¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Ç³«Ëë£²Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡££±£·¡¢£±£¸Æü¤Ë¤ÏÎ¾·³¤¬´Ú¹ñ£Ë£Â£Ï¥ê¡¼¥°¤Î¥¥¦¥à¡ÊÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤ß¡Ë¤ä£Ì£Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÂÐ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢£Í£Ì£Â¤ª¤è¤Ó£Ë£Â£Ï¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Î¾·³Áª¼ê¤Î½àÈ÷¤ä¡¢ÊÆ´Úµå³¦¤Î¿ÆËÓ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë£Í£Ì£Â¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ò¡ÖÌÜ¶ÌÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥³¥ê¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î³®Àû¤Ç´Ú¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×ÏÇ¤¬¡Ö¸«»ö¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸²Ãø¤Ê»öÎã¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î½¸µÒ¤À¡££±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ÏÆüÍËÆü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁ°¤Ï¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Ä¶Ëþ°÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌó£±Ëü£¶£¸£°£°¿Í¼ýÍÆ¤Îµå¾ì¤Ë¤Ï£±Ëü£²£´£¹£·¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤é¤º¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£±£¸Æü¤ÎÂÐ£Ì£Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï´ÑµÒ¿ô¤¬£±Ëü¿Í¤Ë¤¹¤éÆÏ¤«¤º¡¢ÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ£¶£¸£±£µ¿Í¤È»´¤¿¤ó¤¿¤ë¿ô»ú¤Ë¤Þ¤ÇÄÀ¤ó¤À¡£Ê¿Æü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦°¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤¤¤¯¤é¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½ÃÏ¤Îµç¾õ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£Ë¬´ÚÄ¾Á°¤Ë¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤ÎÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂêÀ¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£¼ÂºÝ¤Ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤âÂçÃ«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢Å¹°÷¤Î£±¿Í¤¬¡ÖÂçÃ«¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÇä¤ì¤ë¾õÂÖ¡£¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼°ÀïÁ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂçÀ¹¶·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£·Æü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥¥¦¥àÀï¤Ç¤Û¤ÜËþ°÷¤Î£±Ëü£´£¶£·£±¿Í¤òÆ°°÷¡££±£¸Æü¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¦´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤â£±Ëü£´£¸£µ£¶¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂçÃ«¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Á°½Ð¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³«Ëë¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢º£²ó¤Î´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂçÃ«¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£²¾¤ËÈà¤¬±óÀ¬ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃ«¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£±£°Ç¯Áí³Û£±£°£°£°²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç·ÀÌó¤·¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡££Í£Ì£Â¤âÂçÃ«¿Íµ¤¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ë·È¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÏÂçÃ«¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£