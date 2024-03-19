¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£¹±ßÂæÁ°È¾¤Ç¾®Æ°¤¡¡ÌÀÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹çÂÔ¤Á¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢ÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Â³¤¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£¹±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£½µ¤ÏÃæ¶ä¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥ë±ß¤ÎÅê»ñ²È¤ÏÌÀÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹çÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Àè½µ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ê£Ù£Ã£Ã¡Ë¡¢£Å£Ô£Æ¹ØÆþ¤Î½ªÎ»¤Ê¤É¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¶ä¤Ï°ú¤Â³¤´ËÏÂ»ÑÀª¤ò·ø»ý¤·¡¢µÞÂ®¤Ê°ú¤Äù¤á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿µ½Å»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¾åÃÍ¤òÄÉ¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌÀÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤È¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£µ£°±ß¤ò»î¤¹Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¥É¥ë±ß¤Î²¼ÃÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï±ßÁê¾ì¤Ï·ë¶É¡¢£Æ£Ò£Â¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±ß¤¬Æ°¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð£²£°Æü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥ë±ß¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥ëÂ¦¤ÎÍ×°ø¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£½µ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡££Æ£Ï£Í£Ã¤Î¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤¬¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï°ú¤Â³¤¼éÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢£±£²·î¤ÈÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï°Õ³°¤Ë¥Ï¥ÈÇÉ¤Ë·¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌá¤êÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó£±¡¥£°£¸¥É¥ëÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£½µ¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¾®Æ°¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ£±¡¥£°£¹¥É¥ëÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À®Ä¹Î¨¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢£Æ£Ò£Â¤è¤ê¤â£Å£Ã£Â¤ÎÊý¤¬Ï¢Â³Åª¤ÊÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤â£Å£Ã£Â¤â£¶·îÍø²¼¤²³«»Ï¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£Ò£Â¤Ï¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÅÂç¤Ê³°À¸Åª¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢£Æ£Ò£Â¤Ï£¶·î¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë´Ë¤ä¤«¤ÊÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ©¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í·÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Êµ¤¤ÎµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢£Å£Ã£Â¤Ï£Æ£Ò£Â¤è¤ê¤âÏ¢Â³Åª¤ÊÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÍøº¹¤À¤±¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥æー¥í¥É¥ë¤Ï²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£²£·¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç¾å²¼Æ°¡£º£½µ¤ÏÃæ¶ä¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Ý¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÚÍËÆü¤Ë±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£
¡¡£Í£Ð£Ã¤ÎÁ°Æü£²£°Æü¤Ë£²·î¤Î±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï£²¡óÌÜÉ¸¤Ë¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Î£±£±¡óÄ¶¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢´Ë¤ä¤ÊÄã²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî£³¥«·î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·î¤ÏÂçÉý¤ÊÄã²¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ï¶á¤¤¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¼¨º¶¤ÏÈò¤±¤½¤¦¤À¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤ÏÍø²¼¤²¤Ø¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£Ò£Â¤ä£Å£Ã£Â¤è¤ê¤â¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÂ¶â°µÎÏÄã²¼¤ÈºòÇ¯¸åÈ¾¤Î¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï±ÑÃæ¶ä¤¬²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡Ê£¸·î¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡ö±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë20Æü16:00
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡-0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡4.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡4.6%¡¡Á°²ó¡¡5.1%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡6.0%¡¡Á°²ó¡¡6.5%¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦Á°Ç¯Èæ)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¿¤À¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¶ä¤Ï°ú¤Â³¤´ËÏÂ»ÑÀª¤ò·ø»ý¤·¡¢µÞÂ®¤Ê°ú¤Äù¤á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿µ½Å»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¾åÃÍ¤òÄÉ¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌÀÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤È¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£µ£°±ß¤ò»î¤¹Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¥É¥ë±ß¤Î²¼ÃÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï±ßÁê¾ì¤Ï·ë¶É¡¢£Æ£Ò£Â¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±ß¤¬Æ°¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð£²£°Æü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥ë±ß¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥ëÂ¦¤ÎÍ×°ø¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£½µ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡££Æ£Ï£Í£Ã¤Î¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤¬¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï°ú¤Â³¤¼éÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢£±£²·î¤ÈÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï°Õ³°¤Ë¥Ï¥ÈÇÉ¤Ë·¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌá¤êÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó£±¡¥£°£¸¥É¥ëÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£½µ¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¾®Æ°¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ£±¡¥£°£¹¥É¥ëÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À®Ä¹Î¨¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢£Æ£Ò£Â¤è¤ê¤â£Å£Ã£Â¤ÎÊý¤¬Ï¢Â³Åª¤ÊÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤â£Å£Ã£Â¤â£¶·îÍø²¼¤²³«»Ï¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£Ò£Â¤Ï¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÅÂç¤Ê³°À¸Åª¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢£Æ£Ò£Â¤Ï£¶·î¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë´Ë¤ä¤«¤ÊÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ©¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í·÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Êµ¤¤ÎµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢£Å£Ã£Â¤Ï£Æ£Ò£Â¤è¤ê¤âÏ¢Â³Åª¤ÊÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÍøº¹¤À¤±¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥æー¥í¥É¥ë¤Ï²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£²£·¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç¾å²¼Æ°¡£º£½µ¤ÏÃæ¶ä¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Ý¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÚÍËÆü¤Ë±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£
¡¡£Í£Ð£Ã¤ÎÁ°Æü£²£°Æü¤Ë£²·î¤Î±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï£²¡óÌÜÉ¸¤Ë¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Î£±£±¡óÄ¶¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢´Ë¤ä¤ÊÄã²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî£³¥«·î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·î¤ÏÂçÉý¤ÊÄã²¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ï¶á¤¤¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¼¨º¶¤ÏÈò¤±¤½¤¦¤À¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤ÏÍø²¼¤²¤Ø¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£Ò£Â¤ä£Å£Ã£Â¤è¤ê¤â¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÂ¶â°µÎÏÄã²¼¤ÈºòÇ¯¸åÈ¾¤Î¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï±ÑÃæ¶ä¤¬²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡Ê£¸·î¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡ö±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë20Æü16:00
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡-0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡4.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡4.6%¡¡Á°²ó¡¡5.1%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡6.0%¡¡Á°²ó¡¡6.5%¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦Á°Ç¯Èæ)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ