¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Û»°É©·Ï¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï½»Í§·Ï¤Ï¡©¡ã»ØÄê¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¡ä¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Íî¤Á¤Ö¤ì¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ñ¿©¡¦¿©»ö²ñ¤Î¡Ö»ÅÀÚ¤êÎÏ¡×¤Ç¤ï¤«¤ë¡½¡½
ÌÌÅÝ¤Ê»¨Ì³¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö´´»ö¡×¡Ö¿©»ö²ñÀßÄê¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö¤¿¤«¤¬²ñ¿©¡×¤ÈÂª¤¨¤ÆÅ¬Åö¤Ë¤³¤Ê¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¾å»Ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î°ì¸«¡¢²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡ÈÉÏË³¤¯¤¸¡É¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¿·´©¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¡¡´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¹¹ðÂåÍýÅ¹Â´¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¼å¤¤¡Ê1,2ÇÕ¤¬¸Â³¦¡Ë¡¦ÈóÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÃø¼Ô¡É¤¬¡¢ºÇÂç28²ñ¿©/·î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¿©¡¦¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¡¦Á÷ÊÌ²ñ¡¦´¿·Þ²ñ¤Ê¤É¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö²ñ¤Çº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ëËÜ½ñ¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤òÂ¿¤¯À¸¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö»ØÄê¤Î¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡½¡½¡£
»ØÄê¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¤Ï¡Ö²áµî¤Î°äÊª¡×¡©
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Î½êÂ°´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤¹¤Ù¤¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ØÄê¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥²¥¹¥ÈÂ¦¤âÀÎ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
²ñ¿©¤È¤¤¤¦¡ÖÁÛÁüÎÏ¤È³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ£Ê¬¤Î·ä¤â¸«¤»¤Ê¤¤²ñ¿©ÀßÄê¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¤â¤·¡¢´´»ö¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¿©»ö²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¶¥¹ç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾ðÊó¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬´Å¤¤¿Í¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢ºÙÉô¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤À¡×
¤³¤¦»×¤¦¿Í¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´°÷¤¬Á´°÷µ¤¤Ë³Ý¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤À¡£ºÙ¤«¤¤ÌÌÅÝ¤Ê»¨Ì³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¼þ¤ê¤ÏÉ¬¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏºÙÉô¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¯¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë°ìÎ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÀÚ¤ê¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö»¨Ì³¡×¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥ë»ØÄêÌÃÊÁ¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤³¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤½êºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
»ØÄê¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏºÙÉô¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¯¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¤³¤Î»ØÄê¥Ó¡¼¥ëÌÃÊÁ°ì¤Ä¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë