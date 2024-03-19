¡Ö´ßÅÄÊ¸Íº¢Í¾åÀîÍÛ»Ò¤Ë¼óÁê¸òÂå¡×¤òÍ½¸À¤¹¤ëÎ©·û¡¦»ÞÌî¹¬ÃË¤¬¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ÇYOASOBI¤ò²Î¤¨¤ë¡×Ææ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢Æ±ÅÞ¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³Õ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤Ç¤ÏÁªµó¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾åÀî»á¤Ë¸òÂå¤·¡¢½÷À½é¤Î¼óÁê¤È¤·¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤à¡¢¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡Â¾ÅÞ¤ÎÁíºÛ¿Í»ö¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë»ÞÌî»á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤â9·îËö¤ÇÀô·òÂÀÂåÉ½¤ÎÇ¤´ü¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Àô»á¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬150µÄÀÊ¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤Àô»á¤Ç¤ÏÁªµó¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤Ëº¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤È»ÞÌî»á¤À¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¹ñ²ñ¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÄÉÅé±éÀâ¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Î¹ñ²ñ¼ÁÌä¤Ç¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¼óÁêºßÇ¤Ãæ¡¢¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¡ÖÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤ÎÉ×¡¦ÅÄÃæÄ¾µª»á¤òËÉ±ÒÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Í»ö²¼¼ê¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò´Þ¤àÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÞÌî»á¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÂç¿Ã¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØÂè2¼«Ì±ÅÞ¡Ù¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀ¯¸¢¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢2009Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»´»ö¤¬µ¯¤¤ë¡×
¡¡¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤¬Æâ¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅÞ¤ÎÆÈ¼«À¤òÁÊ¤¨¤ë¼«¿È¤ËÂåÉ½¤ÎºÂ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ÞÌî¤µ¤ó¤Ï½ù¡¹¤ËÈ¯¿®¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»ÞÌî»á¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤è¤¦¤È¡¢º£Ç¯1·î¤Î¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¿Íµ¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈYOASOBI¤Î¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¡¢¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤âÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÆàÎÉ¸¶Å°/À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë