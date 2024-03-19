¡È¿¿Áê²òÌÀ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É²¼Â¼»á¤Ï¡Ä¡¡À¯ÎÑ¿³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¡×¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ´´Éô¤Î²¼Â¼¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤¬¡¢Î¢¶â»ö·ï¤ò¤á¤°¤êÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿¿Áê²òÌÀ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¡×¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
µ¼Ô¡Ê18Æü¡Ë
¡Ö²¼Â¼µÄ°÷¤¬¡¢À¯ÎÑ¿³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñ²ñ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¿¿Áê²òÌÀ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸¡¦¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤¬18Æü¡¢À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ø¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬ÇÑ»ß¤ò·è¤á¤¿¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¼ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡½¡½
°ÂÇÜÇÉ´´Éô¡¡²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê
¡Ö»ä¤ÏÀ¶ÏÂ¸¦¡Ê°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤«¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¹Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ»öÌ³½ê¤Ë´ÔÉÕ¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯4·î¤´¤í¤Ë¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜ²ñÄ¹¤«¤é¡ØÇÉÈ¶¤«¤é¤Î´ÔÉÕ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡×
°ÂÇÜ»á¤Î»à¸å¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢±öÃ«ºÂÄ¹¤Ï¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¶¨µÄ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢À¾Â¼Á°·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢À¤¹ÌÁ°»²±¡´´»öÄ¹¤Ï¡Ö³ÎÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÀ¯ÎÑ¿³¤ÇÀâÌÀ¤·¡¢¾Ú¸À¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
»Ä¤ë²¼Â¼»á¤Ï¡Ä
²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê
¡Ö8·î¤Î²ñ¹ç¤Ç´ÔÉÕ¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡»ûÅÄ³ØµÄ°÷
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ÔÉÕ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤â¡¢À¯ÎÑ¿³¤ÇÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤¬·è¤á¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡×
²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê
¡Ö»ä¼«¿È¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¡¢ËÜÅö¤ËÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²¼Â¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
À¯ÎÑ¿³¤ò½ª¤¨¡¢²¼Â¼»á¤Ï¡Ä
¡½¡½²¼Â¼¤µ¤ó¡¢°ì¸À¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê
¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿À¯ÎÑ¿³¤ÏÎ¢¶â¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½»½ß¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¿¿¼Â¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«¸ÊÀµÅö²½À¯ÎÑ¿³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀµÄ¾¤Ë»ö¼Â¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
Î¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤Î½èÊ¬¤Ï¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï18Æü¡¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½èÊ¬¤ÎÁ°¤Ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿°ÂÇÜÇÉ¡¦Æó³¬ÇÉ¤ÎµÄ°÷Ìó80¿ÍÁ´°÷¤ò¡¢4·î¾å½Ü¤Ë¤â°ìÀÆ¤Ë½èÊ¬¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18ÆüÌë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê3·î18ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë