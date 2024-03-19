¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×À¥Æà¤¸¤å¤ó¡Ö¼ê½Ñ¼õ¤±¤Æ¤¹¤°¤ÎÉñÂæ¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¡Ä¡×ÂçÀé°¬³Ú¤Ë¿´¶ÅÇÏª
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¥Æà¤¸¤å¤ó¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¥º¡×¤¬ÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¥Æà¤Ï¡Ö¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¥º¡ÙÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤Çï¼êËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½Ð±é¤ÎÉñÂæ¤¬17ÆüÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¡£´ÑµÒ¤Î¤¤¤Ê¤¤µÒÀÊ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿·à¾ì¤Ç¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
À¥Æà¤ÏºòÇ¯¡¢³°½ýÀµ¤¶»¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¹¤°¤ÎÉñÂæ¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¼«Ê¬¤È¡¢¤ª·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ê¤ÉËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È·Î¸ÅÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¡Ö¤ä¤Ï¤êÉñÂæ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡¡ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È·Î¸ÅÃæ¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´°àú¤¹¤®¤ëPARCO·à¾ìÀ©ºî¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆUK¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËºîÉÊÁÏ¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÀë¸À¤·¡Ö3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï³ë»³ÀèÇÚ¤¬¥Þ¥¤¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤¤¤ÄÀèÇÚ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤¡¼¡¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤Ê¤¤É×ÉØÌò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¾Ð¡£ÀèÇÚ¡¢¤Þ¤¿É¬¤º¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¥º¡×¤Ï2·î10Æü¤«¤éÅìµþÅÔ¡¦PARCO·à¾ì¤Ç¸ø±é¡£17ÆüÂçºåÉÜCOOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Û¡¼¥ë¤ÇÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£