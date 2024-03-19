Á°ÅÄÍµª¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÂçÁû¤®¤·¤Æ¡Ä¡×µã¤¤¤ÆÅë¾èµñÈÝ¤¹¤ëÍÄ¤¤»Ò¶¡¤Ø¤ÎCA¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶·ã
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥ÈÁ°ÅÄÍµª¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÍøÍÑ¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ç¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÈô¹Ôµ¡¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹Ô¤¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÄ¾Á°¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬¤Þ¤µ¤«¤Îµã¤¤¤ÆÅë¾èµñÈÝ¡×¤È¡¢7ºÐÄ¹ÃË¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌµÍý¤ä¤êÅë¾è¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÂçÁû¤®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÍ¨¤á¤¿¤ê¡×¤È»öÂÖ¤Ï°²½¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤éCA¤µ¤ó¤¬¤µ¤Ã¤È¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÞ¡£»ÒÏ¢¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëJAL¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£