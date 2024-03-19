MBSÆ£ÎÓ²¹»Ò¡¢Á°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¡ÖÌ¥Îï¤Ç¤·¤¿¡×¤Èmilet¥é¥¤¥ÖËþµÊ¤·µÒÀÊ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
MBS¤ÎÆ£ÎÓ²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î¼êmilet¡Ê¥ß¥ì¥¤¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
²ñ¾ì¡ÊÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡ËµÒÀÊ¤Ç¤ÎÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ëmilet¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Îmilet¤Á¤ã¤ó¡Ä¤¤¤ämilet¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¡ªÌ¥Îï¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ê¢«¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤¤¡ª¤±¤É¥ß¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆ£ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¶½Ê³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£