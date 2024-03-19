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Abu Dhabi in talks to invest in OpenAI chip venture
https://www.ft.com/content/d018067f-20e7-49eb-83dc-ebb8b1aad1a5
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/openai-aims-to-make-its-own-ai-processors-chip-venture-in-talks-with-abu-dhabi-investment-firm-report
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