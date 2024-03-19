19Æü¡¡À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤ÏÍîÍë¡¦Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¦¶¯±«¤ËÃí°Õ¡¡Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê
º£Æü19Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¦µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤â±«¤äÀã¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë
º£Æü19Æü¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó5500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î°Ê²¼¤Î¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¤È´ØÅì¹Ã¿®¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»³±è¤¤¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤âÌë¤Ï±«¤äÀã¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï½ê¡¹¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤
º£Æü19Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ï2¡î¤ÈºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤ä¿·³ã»Ô¤Ï10¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê¤Ï2¡î¤«¤é3¡î¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï12¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê3¡îÄã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÉ÷¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ï12¡î¤ÈºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹Åç»Ô¤ä¹âÃÎ»Ô¤Ï13¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê3¡îÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¯»ùÅç¤ÏºòÆü¤è¤ê7¡îÄã¤¤13¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤â¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íë±À¤¬¶á¤Å¤¯¥µ¥¤¥ó¡¡¤½¤Î»þ¤É¤¦¤¹¤ë?
³°¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íë±À¤¬¶á¤Å¤¯¥µ¥¤¥ó¤Ï3¤Ä¡£¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤¤±À¤¬¶á¤Å¤¯¡×¡Ö¥´¥í¥´¥í¤ÈÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢Íë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íë±À¤¬¶á¤Å¤¯»þ¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·úÊª¤ä¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÚ¤Î²¼¤Ç¤Î±«½É¤ê¤Ï¡¢ÌÚ¤ËÍî¤Á¤¿Íë¤¬¿Í¤ËÈô¤Ó°Ü¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¼þ°Ï¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢Î¾Â¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¡¢Î¾¼ê¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÍë±À¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£